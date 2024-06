The Boys : le crossover avec Gen V s’annonce sanglant, Homelander prépare une armée

Le crossover entre The Boys et Gen V se prépare doucement. Eric Kripke, créateur de la série, partage des informations à ce propos. Et préparez-vous puisque Homelande est en train de monter son armée.

The Boys poursuit sa saison 4 et dans l’épisode 5, les spectateurs ont découvert Cate et Sam, antagonistes de Gen V, parmi les Sept et Homelander. Mais pour le moment, rien sur le rôle qu’auront ces jeunes Supes dans l’univers. Pourtant, il ne reste que trois épisodes et une saison 5 qui sera la dernière pour mettre en place ce crossover, comment tout cela va se dérouler ?

Cate et Sam se préparent à rejoindre l’armée de Homelander

Eric Kripke, créateur de The Boys, a répondu à cette interrogation lors d’une interview pour TV Insider. L’homme explique que l’introduction de Cate et Sam dans l’épisode 5 est le moment idéal puisqu’on y parle du virus capable d’éliminer les Supes qui a été introduit dans Gen V. Mais ce n’est pas tout puisqu’il y explique qu’il y a “cette exposition auprès de fans où ils font la promotion de tous leurs films mais ce qu’ils font vraiment, c’est les ressembler pour que Homelander puisse les enrôler dans les prémices d’une armée, ce qui est très effrayant”.

Erik Kripke explique que Cate et Sam “sont récompensés pour leur comportement horrible dans le final de Gen V, transformé en célébrités de comédies ridicules pour adolescents”. Désormais, le duo a “atteint un certain niveau de célébrité et de notoriété pendant que les vrais héros de ce jours-là croupissent dans un endroit secret, quelque part, dans vous apprendrez l’existence dans la saison 2 de Gen V”.

L’homme explique que Cate est “anti-humain et pro-Super” et que Sam est “probablement un peu plus réticent”. Le problème, c’est qu’elle est capable de lui faire oublier tous ses affects grâce à son pouvoir. Ce qui permet à Sam d’être heureux pendant ses missions, comme l’a montré la fin de Gen V.

Quant à ceux qui ont remarqué que Cate a ses deux mains alors que l’une d’elle a été coupée, Erik Kripke est très simple : “Elle porte un gant à la Luke Skywalker, donc ce n’est pas une vraie main, elle n’a pas repoussé”.