The Boys : découvrez les trois premières minutes de la saison 2

La deuxième saison de The Boys s’annonce encore plus gore que la première. Amazon Prime Video a donné le ton avec cette vidéo dévoilée dans laquelle un des super-héros égorge et décapite des hommes en Syrie.

Crédit : Amazon Prime Video

La scène commence avec une réunion dans le grand bureau de Vought. On découvre le PDG Stan Edgar, incarné par le célèbre Giancarlo Esposito, ainsi que le secrétaire de la défense Robert A. Singer (Jim Beaver). Les deux hommes discutent notamment de Compound V et du fait que son existence doit rester secrète. Le reste de la séquence montre de violents assassinats par Black Noir, qui devrait donc être mis plus en avant dans cette nouvelle saison.

L’équipe a également dévoilé une vidéo de deux minutes dans laquelle on découvre un peu plus la nouvelle super-héroïne Stormfront. On la voit en train de diffuser une vidéo live sur Instagram dans laquelle elle révèle que Homelander et Maeve font semblant de tourner un message publicitaire sur une base militaire alors qu’ils se trouvent en réalité dans un simple studio.

What the fuck? The newest member of The Seven just posted this. Any clue what's going on, mates? pic.twitter.com/SppWuhNgiZ — The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020

The Boys saison 2 : scénario, bande-annonce, date de sortie, que sait-on de la série d’Amazon ?

The Boys saison 2 : date de sortie et nouveau mode de diffusion

Ces vidéos ont étés originalement dévoilées lors d’un live sur Twitter qui a réuni vendredi dernier les acteurs et la production de The Boys. On a appris à cette occasion que la saison 2 serait diffusée à partir du 4 septembre prochain. La mauvaise nouvelle est que les épisodes ne seront pas disponibles tous en même temps. Amazon Prime diffusera d’abord les trois premiers. Chaque épisode suivant sortira ensuite de façon hebdomadaire. La saison 2 en comprendra au total 8.

Cette stratégie de diffusion étalée permettra certainement à Amazon de conserver ses abonnés plus longtemps, bien que le showrunner avance une autre raison. « Nous voulions vous donner le temps de paniquer, de digérer, de discuter, de redescendre, avant de vous donner une autre dose. » a justifié Eric Kripke. La production n’a pas encore évoqué de saison 3, mais si la saison 2 reçoit le même accueil que la première, Amazon se mettra certainement vite à travailler sur la suite.

Séries TV : les meilleures séries sur Amazon Prime Video