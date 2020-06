Séries TV : les meilleures séries sur Amazon Prime Video

Lorsqu’on pense à un service de VOD par abonnement, le premier réflexe est de citer Netflix. Pourtant, le leader du marché est loin d’être le seul acteur sur ce domaine. Depuis quelque temps, Amazon fourbit ses armes à coups de productions de plus en plus importantes.

Surtout, Amazon propose un avantage de poids par rapport à Netflix : tous les abonnés à son service Prime, qui permet de bénéficier des frais de port gratuits et d’une livraison en 24h peuvent profiter sans coût supplémentaire d’Amazon Prime Vidéo.

La plate-forme du géant américain qui disposait déjà de quelques exclusivités intéressantes en matière de séries comme American Gods ou Philip K. Dick’s Electric Dreams et plus récemment l’excellente série The Boys. Mais Amazon ne compte pas en rester là et a d’ores et déjà annoncé travailler sur une série majeure, basée sur la franchise du Seigneur des Anneaux ou encore sur un reboot de Millenium, la célèbre saga policière déjà adaptée plusieurs fois au cinéma et en bande dessinée.

The Boys

Saisons : 1

1 Première diffusion : 2019 (En cours)

2019 (En cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Chace Crawford, Jack Quaid…

Pitch : Il s’agit sans aucun doute de l’une des séries les plus enthousiasmantes du catalogue Amazon Prime Video. The Boys est l’anti-MCU par excellence. Ici, les super-héros sont violents, grossiers, imbus d’eux-mêmes. Des personnages irrévérencieux servant une intrigue sur la place des super-héros dans la société au cœur d’une Amérique alternative tout aussi corrompue. Dans cette série, l’intrigue est centrée sur une équipe appelée “The Boys”, menée par Billy Butcher, dont la mission est d’éliminer ces super-héros obsédés par l’argent et la gloire. Hughie, jeune homme qui a vu sa fiancée se faire assassiner par l’un des justiciers, décide de rejoindre le groupe en quête de vengeance. Une approche qui n’est pas sans rappeler Watchmen d’Alan Moore, questionnant lui aussi la supériorité des héros sur le reste du monde. The Boys est l’adaptation d’un comics du même nom devenu culte publié entre 2006 et 2012. La saison 2 de The Boys sera diffusée cet été, alors que la saison 3 est d’ores et déjà annoncée.

Undone

Saisons : 1

1 Première diffusion : 2019 (En cours)

2019 (En cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Rosa Salazar, Bob Odenkirk, Angelique Cabral…

Pitch : Cette série conceptuelle repose sur de l’animation en rotoscopie, notamment utilisée dans A Scanner Darklyen en 2006 avec Keanu Reeves. Imaginée par Raphael Bob-Waksberg, l’un des créateur de Bojack Horseman (Netflix), Undone met en scène Alma, une jeune femme sourde se découvrant des pouvoirs après un accident. Cette dernière peut désormais voyager dans le temps et découvrir comment son paternel a perdu la vie. Pourquoi aime-t-on cette série ? Pour sa direction artistique unique et sa mise en scène prenante reposant sur l’exploration de réalités alternatives. En plus, Undone se veut une réflexion sur le handicap et les différences. Amazon a déjà annoncé que l’aventure continuerait puisqu’une saison 2 est prévue.

Hanna

Saisons : 1

1 Première diffusion : 2019 (en cours)

2019 (en cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Esme Creed-miles, Joel Kinnaman, Mireille Enos…

Pitch : Parfois, l’adaptation en série d’un film peut faire des merveilles. Hanna appartient à cette catégorie. Ce format inspiré du long-métrage de Joe Wright, avec Saoirse Ronan dans le rôle principal, est ici imaginé par David Farr. Une série d’action efficace dans laquelle un ancien membre de la CIA forme sa fille à devenir une tueuse impitoyable en Pologne. Esme Creed-Miles et Joel Kinnaman sont parfaits dans les rôles principaux. Les fans de la série n’ont plus longtemps à attendre puisque la saison 2 sera diffusée à partir du 3 juillet.

Good Omens

Saisons : 1

1 Première diffusion : 2019 (terminée)

2019 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Michael Sheen, David Tennant…

Pitch : Cette mini-série bourrée d’humour, prévue initialement sur une seule saison, pourrait finalement connaitre une deuxième saison. On y suit la rencontre d’un Ange, le cœur sur la main, joué par Michael Sheen, et un Démon incarné par David Tennant, l’un des Docteurs les plus populaires de Doctor Who. Une adaptation du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett dans lequel les deux êtres vont devoir collaborer pour sauver le monde de la venue du terrible Antéchrist. La saison 2 pourrait faire son apparition en 2021.

Carnival Row

Saisons : 1

1 Première diffusion : 2019 (en cours)

2019 (en cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Orlando Bloom, Cara Delevingne, Tamzin Merchant…

Pitch : Amazon Prime a placé beaucoup d’espoirs sur cette série qui a bénéficiée d’une importante campagne marketing. Une jolie saga fantastique, avec dans les rôles principaux Cara Delevingne et Orlando Bloom. Même si Carnival Row met un peu de temps à démarrer, la série reste un joli voyage dans un monde onirique peuplé de mystère. Une mythologie dense qui devrait être explorée dans une seconde saison. En attendant, la première est disponible depuis l’été 2019.

Hunters

Saisons : 1

1 Première diffusion : 2020 (en cours)

2020 (en cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Al Pacino, Logan Lerman, Josh Radnor…

Pitch : Pour sa nouvelle série, Amazon Prime mise sur une légende du Septième art : Al Pacino. Avec sa réalisation ultra tape-à-l’oeil, Hunters va chercher du côté de Tarantino et une ambiance seventies baignée dans la violence. Des professionnels du meurtre découvrent que de hauts dirigeants nazis vivent dans l’ombre et décident de rendre eux-mêmes justice. Un petit côté cartoon osé. Une saison 2 n’a pas été officiellement confirmée mais elle est très probable. Le créateur de la série, David Weil, aurait déjà suffisamment de matière pour 5 saisons.

The Man in the High Castle

Saisons : 4

4 Première diffusion : 2015 (terminée)

2015 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls

Pitch : Dans un univers alternatif, l’Allemagne nazie et le Japon ont finalement gagné la Seconde Guerre mondiale. Les deux empires vont alors se diviser les États-Unis avec la côte ouest pour le Japon et la côte est pour l’Allemagne. Cependant, pour les citoyens vivant sous l’occupation, un espoir existe grâce à une bobine de films inédits, montrant des images d’une Amérique qui a gagné la guerre.

American Gods

Saison : 2

2 Première diffusion : 2017 (en cours)

2017 (en cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Ricky Whittle, Ian McShane, Laura Moon, Gillian Anderson

Pitch : En sortant de prison, Ombre va découvrir que le monde qu’il a connu avant d’être incarcéré s’est effondré. Perdu et lâché de tous, il va rencontrer Voyageur, un individu à la personnalité charismatique qui va le choisir pour lui servir de compagnon. Ensemble, ils vont traverser les États-Unis à la rencontre de personnalités toutes plus fantastiques les unes que les autres.

Preacher

Saison : 3

3 Première diffusion : 2016 (terminée)

2016 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Lucy Griffiths

Pitch : Dans l’Amérique profonde, un révérend se voit investi d’un étrange pouvoir. Il est capable de faire avouer n’importe quel secret aux personnes avec qui il parle et de les manipuler psychiquement. Il va faire la rencontre d’autres êtres surnaturels et la série va le suivre dans son quotidien d’homme de foi.

Hand of God

Saisons : 2

2 Première diffusion : 2015 (terminée)

2015 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Ron Perlman, Dana Delany, Andre Royo, Garret Dillahunt

Pitch : Après la tentative de suicide de son fils, le juge Pernell Harris a une révélation et se met à croire en un destin pour lequel il devra rendre la justice divine. Plus qu’un juge, il devient alors un justicier n’obéissant qu’à sa propre morale pour retrouver celui qui a violé la fiancée de son fils. Pour ce faire, il va faire équipe avec KD, un ancien détenu.

Philip K. Dick’s Electric Dreams

Saison : 1

1 Première diffusion : 2018 (terminée)

2018 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Terrence Howard, Bryan Cranston, Anna Paquin, Juno Temple

Pitch : A l’instar de Black Mirror sur Netflix, Philip K. Dick’s Electric Dreams est une série d’anthologies de science-fiction. Chaque épisode se déroule ainsi dans un univers différent, avec des personnages que l’on ne retrouvera pas d’un épisode à l’autre. Cependant, tous les épisodes de la série ont en un commun d’avoir une histoire inspirée directement des œuvres du maitre de la science-fiction, Philip K. Dick.

The Shield

Saisons : 7

7 Première diffusion : 2002 – 2008 (terminée)

2002 – 2008 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Michael Chiklis, CCH Pounder, Benito Martinez, Kenneth Johnson

Pitch : Dans un Los Angeles gangréné par les gangs, la police a créé une brigade spéciale, la Strike Team, utilisant des méthodes illégales pour arriver à ses fins et annihiler le crime. Le chef de cette brigade, Vic Mackey, va devoir jongler entre le besoin de faire respecter la loi, et celui de rester discret pour ne pas trop attirer l’attention sur lui et son équipe.

Transparent

Saisons : 5

5 Première diffusion : 2014 (terminée)

2014 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Jeffrey Tambor, Gaby Hoffmann, Jay Duplass

Pitch : Connue comme un père de famille, Morton Pfefferman va révéler à ses trois enfants adultes qu’elle est en fait une femme transgenre, Maura Pfefferman. La série va suivre aussi bien le quotidien mouvementé de Maura que celui de ses enfants, Josh, Ali et Shelly, ou de son ex-femme, Sarah, alors que la révélation de l’identité de genre de Maura va leur permettre à tous de remettre en question leur orientation sexuelle ou leur propre identité.

Fear the Walking Dead

Saisons : 4

4 Première diffusion : 2015 (en cours)

2015 (en cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey

Pitch : La série se déroule dans le même univers que The Walking Dead, mais à Los Angeles et non pas à Atlanta. Contrairement à Rick, dans la série principale, les personnages de Fear the Walking Dead vont peu à peu voir les effets destructeurs de la contamination qui transformera l’humanité en zombies. La série suit les aventures d’une famille recomposée alors qu’ils tentent de survivre en pleine apocalypse zombie.

Mozart in the Jungle

Saisons : 4

4 Première diffusion : 2014 (terminée)

2014 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Gael Garcia Bernal, Lola Kirke, Saffron Burrows, Bernadette Peters

Pitch : Adaptée du roman autobiographique de la joueuse de hautbois Blair Tindall, la série raconte la vie à New York de Hailey Rutledge alors qu’elle intègre l’orchestre philharmonique de la ville. La série suit également Rodrigo, l’excentrique chef d’orchestre, en proie aux doutes, aux caprices et aux accès de génie.

Downton Abbey

Saisons : 6

6 Première diffusion : 2010 (terminée)

2010 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jessica Brown Findlay,

Pitch : Au début du XXe siècle, la famille du Comte Robert Crawley vit dans son domaine de Downton Abbey, dans le Yorkshire en Angleterre. Avec leurs domestiques, ils vont devoir affronter le premier quart du vingtième siècle, du naufrage du Titanic à l’après-guerre, en passant par l’émergence de mouvements socialistes ou féministes.

One Mississippi

Saisons : 2

2 Première diffusion : 2016 (terminée)

2016 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Tig Notaro, Noah Harpster, John Rothman, Rya Kihlstedt

Pitch : Tandis qu’elle travaille en tant qu’animatrice à la radio de Los Angeles, Tig Bavaro va devoir revenir dans sa ville natale de Bay St. Lucille, dans le Mississippi lorsqu’elle apprend que sa mère va décéder après une grave chute. Elle va alors vivre à nouveau avec son frère et leur beau-père tout en gérant la succession de leur mère, Caroline, ainsi qu’en en apprenant davantage sur sa vie passée.

I Love Dick

Saison : 1

1 Première diffusion : 2017 (terminée)

2017 (terminée) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : Kevin Bacon, Kathryn Hahn, Griffin Dunne

Pitch : Dans une petite ville universitaire du Texas, les deux membres d’un couple, Chris et Sylvere, deviennent obsédés par un professeur, Dick. La série, adaptée du roman à succès de Chris Kraus, va suivre les aventures de chacun des protagonistes avec différents points de vue à chaque épisode.

Tom Clancy’s Jack Ryan

Saison : 2

2 Première diffusion : 2018 (en cours)

2018 (en cours) Bande-annonce : YouTube

YouTube Casting : John Krasinski, Abbie Cornish, Wendell Pierce, Peter Fonda

Pitch : Héros des romans de Tom Clancy (Splinter Cell, Rainbow Six, A La Poursuite d’Octobre Rouge), Jack Ryan est un espion opérant pour la CIA. Analyste, il va être envoyé au Yémen dans le cadre d’une mission sensible le menant au beau milieu d’une intrigue terroriste contre les États-Unis et ses alliés.

