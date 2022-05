The Boys : la saison 3 est trop gore, pénurie de faux sang sur le tournage

La saison 3 de The Boys va être gore, très gore. Karl Urban — qui campe le rôle de Billy Butcher, le personnage principal de la série —, a indiqué que le tournage avait été si intense qu’ils avaient manqué de faux sang dès la fin du tournage de l’épisode 2.

The Boys, Homelander © Amazon Prime

La saison 3 de The Boys est « si intense » que le département dédié au maquillage aura manqué de faux sang après avoir filmé seulement deux épisodes, selon Karl Urban, l’acteur qui joue Billy Butcher. Très enthousiaste à l’idée que les fans découvrent ces nouveaux épisodes, il raconte cette petite anecdote auprès du micro de la radio britannique RadioX.

Une saison 3 toujours plus sanguinolente pour The Boys

La série The Boys n’est pas connue pour faire dans la dentelle. Basée sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson, elle a toujours donné une tournure bien plus sombre aux productions axées sur les super-héros. La série voit notamment Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher, alors qu’il tente de vaincre les « supes » de Vought, une bonne fois pour toutes.

C’est lors d’une récente interview avec la station de radio britannique RadioX qu’Urban a partagé une anecdote sur les coulisses du tournage de cette troisième saison. L’acteur britannique a révélé que les maquilleurs s’étaient retrouvés à court de faux sang dès le début du tournage de l’épisode 3, alors que la saison en comptera 8 au total.

La bande-annonce officielle de la saison 3 de The Boys nous avait apporté un solide aperçu, avec, notamment, l’arrivée d’un sérum similaire à celui du Composé V, qui accordera des superpouvoirs à n’importe qui durant 24 heures. À l’écran, Karl Urban apparaît par exemple avec le pouvoir d’envoyer des lasers avec ses yeux, façon Superman.

Aux côtés d’Urban, la saison 3 de The Boys verra également le retour de la majorité des acteurs principaux de la saison 2, dont Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Chace Crawford et Jessie T Usher. La saison 3 présentera également au public Soldier Boy, joué par Jensen Ackles, un personnage parodique de Captain America.

Pour rappel, la série à succès d’Amazon Prime revient pour sa très attendue troisième saison le 3 juin 2022.

Source : RadioX