The Boys : Soldier Boy va faire son entrée dans la série

La saison 2 de The Boys vient d’introduire l’arrivée prochaine d’un nouveau super-héros parmi ses rangs. Présenté par le PDG de Vought comme un élément majeur, Soldier Boy a combattu contre les nazis lors de la seconde guerre mondiale. Ceux qui ont lu les comics originaux de Ennis et Robertson savent que Soldier Boy était à la tête de sa propre équipe.

Soldier Boy arrive bientôt dans The Boys – Crédit photo : Dynamite Entertainment

Le showrunner Eric Kripke vient de confirmer que ce personnage ferait son entrée dès le premier épisode de la saison 3 baptisé Payback, du nom de son équipe.

The Boys : Soldier Boy revient avec son équipe légendaire

Soldier Boy est un super-héros typique. Il ne connait pas la corruption, sa volonté de faire le bien n’est plus à prouver. Il n’abuse pas de ses pouvoirs et ne se rend pas compte des véritables intentions de Vought.

Kripke s’est confié sur cette arrivée attendue. « Avec l’entrée de Soldier Boy, nous nous sommes intéressés à comment nous avons pu en arriver là. A travers l’histoire des supes, nous racontons l’histoire de l’Amérique. Et surtout comment nous nous sommes retrouvés dans un monde aussi chaotique. Soldier Boy nous donne l’occasion de faire tout cela » indique ainsi le showrunner.

A la tête de son équipe Payback, Soldier Boy apparaîtra avec tous ses co-équipiers : Tek Knight, Stormfront, Swatto, Mind-Droid, Crimson Countess et Eagle the Archer. Stormfront pourrait donc revenir par flashbacks dans la nouvelle saison. Payback est en réalité une parodie de l’univers du MCU. Soldier Boy est une parodie de Captain America, Tek Knight est Iron Man, Stormfront est Thor, Swatto est Ant-Man, Mind-Droid est Vision, Crimson Countess est Scarlet Witch et Eagle the Archer est Hawkeye. Une parodie diffusée récemment sur YouTube a d’ailleurs intégré les personnages du MCU dans la série The Boys.

L’arrivée de cette nouvelle équipe permet donc de créer une nouvelle intrigue, indépendante de celle déjà développée ! Peut-être qu’une série dérivée de Payback pourrait être envisagée, si le succès est au rendez-vous. Amazon Prime Vidéo peut miser sur la série les yeux fermés : c’est à l’heure actuelle son plus gros carton d’audience !

Alors que les scénaristes sont en train d’achever l’écriture de cette nouvelle saison tant attendue, Kripke continue de dévoiler quelques exclusivités pour le plus grand plaisir des fans du programme.

