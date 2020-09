The Boys : Mais qui est le véritable méchant de la saison 2 ?

Aya Cash, l’interprète de Stormfront avait prévenu ! « Je pense que Stormfront est comme une bombe nucléaire qui explosera dans l’univers des Seven. On peut la comparer à l’impact de Chernobyl. » . La principale différence entre Stormfront et Homelander réside dans leurs motivations respectives. Les tendances perverses de ce dernier sont purement dictées par son égo tandis que celles de Stormfront dérivent d’une idéologie nauséabonde. Si les deux protagonistes n’en restent pas moins incroyablement dangereux, Homelander demeure le principal méchant de The Boys !

Stormfront et Homelander, le choc des titans – crédit : Amazon Prime Vidéo

The Boys : Pourquoi Homelander est indétrônable au royaume de la méchanceté ?

Homelander est l’architecte même de l’histoire, déclenchant une querelle personnelle avec Butcher. En violant Becca, Homelander engendre sans le savoir vraiment une série d’événements qui conduisent à la formation d’une vendetta à son encontre. N’hésitant jamais à tuer quiconque se dressant en travers de son chemin, Homelander reste le sociopathe narcissique par excellence. Le Sup est même prêt à sacrifier des innocents, comme on le voit dans la sombre scène du crash de l’avion.

La saison 2 de The Boys n’a pas encore mis en lumière les véritables pouvoirs de Stormfront. Il est vrai que les capacités qu’affiche ouvertement le personnage sont effrayantes, à l’instar de celles de Homelander. Malgré tout, Stormfront affiche un soupçon de peur face à son rival au sein du clan des Seven. Alors que celle-ci se complaît ouvertement à jouer avec les nerfs de Homelander, elle se met immédiatement en retrait dès que la situation prend une tournure trop violente. Un indice de taille qui confirme son infériorité.

Et si Vought était finalement le seul méchant manipulateur de l’histoire ?

Vought nous pousse délibérément à entamer le débat sur le sujet Homelander / Stormfront ! Si les deux personnages sont la face immergée de l’imagerie de la méchanceté, il existe des preuves qu’un marionnettiste manipulateur se tient dans l’ombre. Et c’est bien Vought qui tire les ficelles des deux protagonistes depuis le début. Edgar a révélé les origines nazies de Vought. Et Stormfront est un super-héros nazi dans les bandes dessinées originales. Il pourrait donc y avoir un partenariat mutuellement avantageux entre les deux. Si Vought s’avérait responsable des crimes de Stormfront, la société elle-même deviendrait le principal méchant dans The Boys ! Sans oublier que la société se livre volontiers aux actions d’Homelander pour détourner l’attention de ses propres affaires criminelles.

En prenant donc le contrôle des deux personnages, Vought se place finalement en super-méchant de la série. De nouvelles surprises pourraient encore perturber ce jeu de pouvoir diabolique. La saison 3, déjà annoncée, promet encore de nombreux rebondissements.

Source : Screenrant