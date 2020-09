The Boys : La scène de l’avion est encore plus dure dans les comics

Dans la première saison de The Boys, Homelander et Queen Maeve doivent sauver un avion des griffes des terroristes, finissant par laisser mourir les passagers. Le comic original propose une version bien plus choquante de la scène.

Un épisode de The Boys a véritablement simplifié l’intrigue développée dans le comic original. Souvenez-vous ! Queen Maeve et Homelander doivent à tout prix sauver un avion détourné par une bande de terroristes au dessus des eaux étrangères. La mission s’achève dans le chaos , Homelander détruisant par accident les commandes de l’appareil et laissant l’avion s’écraser. La bande dessinée avait imaginé une séquence plus lourde, notamment en terme de symbolique, plaçant l’événement un 11 Septembre.

Homelander et Queen Maeve assistent au crash de l’avion – Crédit : Amazon Prime Vidéo

The Boys : Une scène repensée pour la série

Dans la bande dessinée, le clan des Seven au grand complet part pour cette mission sauvetage. Dès l’arrivée de nos anti-héros, un petit garçon ne manque pas de manifester sa joie. Seulement, l’arrivée d’Homelander dans la carcasse de l’appareil met cruellement à mal le plan établi par les Seven. En ouvrant la porte de l’avion, Homelander propulse l’enfant dans les airs. Ne supportant pas les remontrances de son clan, Homelander frappe violemment l’arrière de l’appareil. L’avion, sous le poids du choc, finit par s’écraser sur le pont de Brooklyn. Pour aggraver les choses, Mister Marathon est décapité en tentant de s’accrocher à Homelander à la poursuite de l’avion.

Les attentats du 11 Septembre : Un symbole que la série ne veut pas assumer

Le détournement terroriste et la date charnière du 11 Septembre sont deux leviers de critiques sociétales que la série ne souhaite pas mettre en lumière. Cet épisode sombre résonne encore dans le cœur de nombreux américains. Les showrunners ont ainsi préféré aborder la scène sous un angle simplifié, pour ne pas dire simpliste. En choisissant d’envoyer uniquement Homelander et Queen Maeve, les scénaristes souhaitent mettre à mal la dynamique de pouvoir qui lie les deux protagonistes. Homelander aurait pu sortir en héros glorieux en sauvant les passagers de l’avion. Mais son attitude lui confère déjà son caractère monstrueux. La série sacrifie le caractère mondial et donc de l’ancrage dans le réel de la série. Amazon préfère s’attarder sur la psychologie de ses protagonistes. La scène n’en demeure pas moins la plus meurtrière de la saison.

Certains voient dans ce choix d’adaptation un raccourci pour le moins sidérant. La scène choque par sa teneur et son issue fatale. Mais elle laisse les fans du comic original sur leur faim.

Source : Screenrant

