The Boys va avoir son propre univers cinématographique avec des spin-offs

L’univers de The Boys ne va pas se limiter à la série diffusée sur Amazon Prime Video dont la saison 3 est attendue à partir du 3 juin 2022. À l’instar du Marvel Cinematic Universe (MCU), The Boys va effectivement avoir droit à son propre univers cinématographique. Amazon compte construire un univers autour des super-héros déjantés et violents par le biais de plusieurs spin-offs.

Homelander dans The Boys – Crédit : Amazon Prime Video

Pour le moment, aucun spin-off de The Boys n’a été officiellement confirmé. Les studios Amazon étudient actuellement plusieurs concepts et différents scénarios. The Boys qui dénonce la sexualisation des femmes avec le costume de The Deep est un tel succès pour Amazon qu’il n’est pas surprenant que son univers soit développé.

Amazon travaille sur des spin-offs de The Boys pour construire son univers cinématographique

Lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly, le showrunner Eric Kripke a expliqué que : « nous avons quelques autres scripts [pour des séries télévisées] dont nous sommes à divers stades de discussion. Je ne pense pas que nous allons nous précipiter. Je pense que nous voulons le construire [l’univers] lentement ».

Nous n’avons pas encore plus d’informations sur ces séries dérivées de The Boys. Amazon semble en tout cas avoir tout prévu. On a déjà entendu parler d’un spin-off qui se concentrerait sur les super-héros à l’université qui apprennent leur nouveau métier. Ce scénario n’a cependant pas encore été officiellement confirmé.

Dès la semaine prochaine, les fans de la série satirique retrouveront les super-héros odieux dans une saison encore plus gore et sanguinolente que les deux précédentes. En effet, le tournage de The Boys saison 3 a été tellement intense qu’il y a eu une pénurie de faux sang sur le plateau. Par contre, le showrunner a déjà confirmé qu’un personnage important de la saison 2 ne sera pas de retour. Enfin, les trois premiers épisodes de The Boys saison 3 seront disponibles le 3 juin sur Amazon Prime Video. Ensuite, un épisode sera ajouté tous les vendredis jusqu’au huitième et dernier épisode.

Source : IGN