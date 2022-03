The Boys : ce personnage important ne sera pas de retour dans la saison 3

Alors que la saison 3 de The Boys se rapproche, on en apprend davantage sur les prochains épisodes de la série diffusée sur Prime Video. Un personnage principal de la saison 2 ne sera finalement pas de retour dans la saison 3.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas vu la saison 2 de The Boys sur Prime Video.

La saison 3 de The Boys sera diffusée à partir du 3 juin sur Prime Video. La série gore et satirique d’Amazon sera de retour avec ses super antihéros, mais l’un d’entre eux manquera à l’appel. En effet, Stormfront interprétée par Aya Cash manquera à l’appel. Et non, ce n’est pas parce qu’elle a été brûlée vivante à la fin de la saison 2 qui a d’ailleurs pris des libertés avec les comics originaux.

Stormfront (Aya Cash) dans The Boys – Crédit : Amazon

Le showrunner Eric Kripke a confirmé que Stormfront n’est pas morte dans la saison 2. Au cours d’une récente interview, il a déclaré que : « non, elle n’est pas morte ! C’est Stumpfront. C’est une petite nazie trapue. Elle n’est en fait pas morte. Ce que nous avons trouvé intéressant, c’est que, si vous vous en souvenez, elle vieillit très, très lentement. Donc, la meilleure fin poétique pour ce personnage est qu’une personne qui croyait tellement en une sorte de race pure se retrouve mutilée et doit vivre avec ça pendant potentiellement des siècles, un destin pire que la mort pour elle ». L’antagoniste secondaire de The Boys est donc bien vivante, mais on ne la reverra pas dans la saison 3.

Stormfront sera absente de la saison 3 de The Boys, mais Aya Cash est prête à revenir si besoin

L’actrice Aya Cash a elle-même confirmé qu’elle ne sera pas présente dans la troisième saison de The Boys. Elle a révélé à Meta Critic que : « The Boys sort le 3 juin et je vais regarder avec vous les gars, malheureusement ». L’actrice semble déçue ne pas pouvoir incarner Stormfront à nouveau, mais ce n’est pas sa décision.

Même si Stormfront a perdu ses deux jambes, un bras et un œil dans l’épisode 8 de The Boys, certains fans espéraient la revoir dans la prochaine saison, surtout lorsque le showrunner a confirmé qu’elle était bien en vie. En tout cas, Aya Cash est prête à revenir si besoin.

« J’ai eu une expérience merveilleuse avec The Boys. J’ai toujours signé pour un an, alors qui sait ? Si les scénaristes me donnent quelque chose à faire, je serai absolument là. Je pense que l’histoire de Stormfront a été très bien racontée, en termes d’arc de ce qui s’est passé, mais s’ils veulent que je revienne, je serai de retour en une seconde », a-t-elle partagé.

Enfin, la saison 3 de The Boys débarquera sur Prime Video le 3 juin prochain avec 3 épisodes par semaine jusqu’au 8 juillet.

