The Boys dénonce la sexualisation des femmes avec le costume de The Deep

La costumière de The Boys prend la parole et dévoile que la sexualisation du costume de The Deep dénonce celle des femmes dans l’univers des super-héros en inversant les rôles.

The Boys prépare sa saison 3 avec un nouveau trailer dévoilé récemment. L’occasion de découvrir de nouveaux super-héros chez les Sept. Mais en tant qu’anti-Marvel par excellence, la série phase de Prime Video multiplie les moqueries à l’égard de la pop culture. Et notamment les costumes très sexualisés des femmes dans les productions super-héroïques ou le genre plus généralement. Laura Jean Shannon, costumière de The Boys, confirme que celui porté par The Deep se moque de cette sexualisation.

The Deep porte un costume moulant pour la bonne cause

Laura Jean Shannon a répondu aux questions de Jump Cut Online en marge de la saison 3 de The Boys. L’occasion pour la costumière de parler du costume très moulant de The Deep, super-héros campé par Chase Crawford depuis le début. L’artiste s’est amusée à moquer la sexualisation des costumes féminins en utilisant les mêmes ressorts.

Oui, [ce changement était nécessaire]. J’appelle ça l’objectivation de l’égalité des chances. Comme vous l’avez dit, nous avons toujours rendu les seins et les fesses pulpeux pour les femmes. C’était donc très intéressant d’avoir l’opportunité de sexualiser un personnage masculin de The Boys. De s’appuyer sur la beauté de Chase Crawford. – Laura Jean Shannon

La costumière précise que Chase Crawford s’est beaucoup pris au jeu, notamment en prenant du muscle au niveau des bras. Car Laura Jean Shannon ne pouvait pas créer un faux volume en dessous du costume puisqu’il n’a pas de manches.

Il a fait un tel boulot qu’au moment du test caméra de la première saison, le cascadeur a vu Chase Crawford et on pouvait constater sa nervosité. Chaque fois qu’on tournait, il faisait des pompes et des tractions pour sa congestion (ndlr, faire gonfler ses muscles à l’effort) pour avoir les mêmes muscles ». – Laura Jean Shannon

Retrouvez les bras musclés de The Deep et son costume sexualisé à partir du 3 juin dans la saison 3 de The Boys.

