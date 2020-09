The Joker : Joaquin Phoenix pourrait remettre son costume !

Avec son milliard de dollars au box-office, The Joker est devenu le premier film R-Rated à faire gagner autant d’argent aux studios Warner. Pas étonnant donc que la firme envisage de donner une suite aux aventures du super vilain le plus emblématique de la bande-dessinée.

Joaquin Phoenix, terrfiant Joker – Crédit : Warner Bros Studios

Le magazine The Mirror vient en effet de révéler que les scripts sont en cours d’écriture. Deux tournages sont d’ores et déjà prévus à l’horizon 2022 et 2024. Ces deux suites sont pour l’heure inenvisageables sans le retour de Joaquin Phoenix dans la peau du célèbre personnage et le réalisateur Todd Philipps aux manettes. La Warner est d’ailleurs prête à débourser la coquette somme de 50 millions de dollars afin de s’assurer de la présence du comédien oscarisé au générique. Les spéculations vont déjà bon train.

The Joker – Quel avenir pour Arthur Fleck ?

Malgré sa morale subversive et son ultra violence, The Joker a définitivement su conquérir la planète. Détrônant la prestation d’Heath Ledger, Phoenix a composé une prestation étonnante en Arthur Fleck, mis au banc de la société et devenant fou malgré lui. La suite du film de Todd Phillips pourrait aussi bien se focaliser sur la période qui suit sa libération de l’asile d’Arkham. Autre scénario possible pour la Warner : une nouvelle confrontation face au Chevalier Noir.

« Joaquin Phoenix a d’abord estimé que c’était un film unique » , confirme une source à The Mirror, « mais il a changé d’avis maintenant », poursuit-elle. Si pour le moment, le comédien n’a signé aucun contrat, la Warner semble de son côté prête à investir sur le long terme pour ne pas perdre Phoenix. La somme promise représente à ce jour le plus gros cachet jamais versé au comédien. Dans une interview accordé au Parisien, Joaquin Phoenix avait d’ailleurs insister sur son attachement au personnage : « Honnêtement ? J’ai vécu le meilleur moment de ma vie ! Je suis du genre à m’ennuyer rapidement, et là, je ne me suis jamais ennuyé, jamais ! ».

La Warner semble dévoiler peu à peu ses plans et prépare le terrain malgré la crise sanitaire, qui limite actuellement fortement la reprise de ses tournages. Le retour de The Joker permettra sans doute au studio de compenser les récentes pertes, mais si tout n’est encore qu’au stade de développement.

Source : BGR