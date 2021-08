The Lost Symbol : le prequel du Da Vinci Code sera diffusé en septembre

The Lost Symbol dévoile une nouvelle bande-annonce exclusive, indiquant au passage sa date de sortie officielle : septembre 2021.

Attendu de longue date, The Lost Symbol s’offre enfin une sortie officielle ! C’est donc au mois de Septembre que les fans du genre pourront découvrir ce nouveau projet sur Peacock. Basé sur les romans de Dan Brown, The Lost Symbol est un prequel du Da Vinci Code. D’abord baptisé Langdon, ce nouveau programme mettra en scène Ashley Zuckermann dans la peau du personnage principal. Nous assisterons ainsi au premier pas de Langdon. La nouvelle bande-annonce le montre d’ailleurs en train de déchiffrer de mystérieux symboles historiques.

The Lost Symbol : la série débarque le mois prochain – Crédit : Peacock

C’est donc dans quelques semaines que cette nouvelle série s’apprête à se dévoiler au grand public. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous. Car passer derrière Tom Hanks n’est pas chose aisée !

The Lost Symbol : la série précise son arrivée

Rendez-vous est ainsi donné le 16 septembre prochain sur la plateforme Peacock. Écrit par Dan Dworkin et Jay Beattie, The Lost Symbol sera centré sur le jeune symbologiste de Harvard. Ce dernier se retrouvera mêlé à une troublante conspiration après l’enlèvement de son mentor. La série dévoilera un nouvel épisode chaque semaine. Et la nouvelle bande-annonce a de quoi donner l’eau à la bouche.

Si la série restera fidèle au travail littéraire de Brown, elle devrait cependant souffler un vent de modernité dans la saga. Elle permettra également d’étoffer plus largement le personnage de Langdon. La série est produite par Brian Grazer et Ron Howard, qui ont réalisé les adaptations cinématographiques avec Tom Hanks. Cette seule donnée permet de penser que le travail proposé sera donc de belle facture.

Avant d’être adapté en série, The Lost Symbol aurait dû être le prochain long-métrage consacré à Langdon. Mais les équipes créatives ont finalement décidé de prioriser une adaptation d‘Inferno. Encore quelques semaines de patience avant de découvrir cette nouvelle série, très prometteuse.

Source : Screenrant

