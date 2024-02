The Walking Dead The Ones Who Live sera diffusé sur Paramount+ en France, voici sa date de sortie

Selon une information venant d’un doubleur de la série, The Walking Dead : The Ones Who Live débute sa diffusion à partir du 25 février 2024 sur Paramount+. La série signe le retour de Rick et de Michonne.

© AMC

The Walking Dead : The Ones Who Live arrive le 25 février 2024 sur Paramount+ en France

Il s’agit d’une information basée sur l’un des doubleurs de la série

Paramount+ n’a pas encore confirmé l’information

The Walking Dead : The Ones Who Live approche ! Le spin-off qui signe le retour de Rick et Michonne s’apprête à être diffusé sur AMC mais une question se pose : quid de la France ? Selon nos camarades de The Walking Dead Univers, c’est Paramount+ qui récupère les droits de diffusion sur notre territoire.

À lire > Ce qu’il faut savoir de The Walking Dead The Ones Who Live à quelques jours de sa sortie

Rendez-vous à partir du 25 février sur Paramount+

D'après un doubleur, les acteurs VF auraient déjà terminé leurs sessions de doublage pour TWD The Ones Who Live ‼️



De plus, la diffusion devrait être opéré par Paramount+ à partir du 25 février pic.twitter.com/TnGM9rbSgk — The Walking Dead Univers (@dead_univers) February 10, 2024

C’est le 25 février 2024 que The Walking Dead : The Ones Who Live débute sur sa diffusion en France, sur Paramount+. Si la plateforme de streaming n’a rien confirmé, cette information étonne peu. C’est aussi là-bas qu’a été diffusé The Walking Dead : Daryl Dixon, un autre spin-off au succès monstrueux. Ce ne serait que la suite logique.

Licence Gratuite Télécharger Paramount+ (12.0.76) Playstore : (280517 votes) Appstore : (469370 votes) Video

Développeur Paramount, Viacom, CBS Télécharger Paramount+

Il faudra attendre une officialisation de la part de Paramount+ mais The Walking Dead Univers est un compte assez solide qui se base sur une information venant d’un doubleur de la série. Bien évidemment, les pincettes sont de mise. Quoi qu’il en soit, The Ones Who Live promet énormément aux fans de The Walking Dead. Notamment parce qu’il s’agit du plus gros budget de toute la franchise, rien que ça.

Un nouveau trailer pour The Walking Dead : The Ones Who Live

🚨 Nouveau teaser de The Walking Dead : The Ones Who Live 😱



On y découvre de nouvelles images 👀 pic.twitter.com/HpIE4Fwb3c — The Walking Dead Univers (@dead_univers) February 12, 2024

The Walking Dead : The Ones Who Live profite également de sa future diffusion pour partager de nouvelles images à travers un trailer tout chaud. L’occasion d’en voir un peu plus de ce spin-off très attendu par les fans puisque Rick est enfin de retour. Pour rappel, tous les survivants pensent que le shérif est mort. Ce comeback est donc une nouvelle étape pour l’univers connecté The Walking Dead.

Pour rappel, voici le trailer de la série traduite par nos soins : “Rick et Michonne sont plongés dans un autre monde, construit sur les cendres d’une guerre avec les morts. Et en définitive, d’une guerre avec les vivants. Peuvent-ils se retrouver et se rappeler qui ils étaient dans un endroit et une situation différents de tout ce qu’ils ont connu ? Sont-ils ennemis ? Amants ? Victimes ? Victorieux ? Sans l’un et l’autre, sont-ils même vivants ou vont-ils découvrir qu’ils sont eux aussi des zombies ?”