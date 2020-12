The Mandalorian : Baby Yoda pourrait passer du côté Obscur de la Force

Baby Yoda pourrait sombre dans la colère – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian poursuit doucement, mais sûrement, son histoire. Récemment, les fans de la série diffusée sur Disney+ ont découvert le véritable nom de celui que l’on appelle Baby Yoda. Celui qui se nomme en réalité Grogu a même remis sur le tapis une théorie peu appréciée des fans, justifiant sa traque par l’Empire. Et dans le dernier épisode diffusé, La Tragédie (qui porte bien son nom), Baby Yoda est capturé par Moff Gideon, séparé de Din Djarin. Et il semblerait que l’Empire ait comme plan de faire passer l’adorable Grogu du côté Obscur de la Force.

Baby Yoda passera-t-il du côté Obscur de la Force ?

Un être fragile, submergé par des traumatismes – Crédit : Lucasfilm

Même les plus forts peuvent rejoindre le mal. Anakin Skywalker nous a largement prouvé, dans la prélogie, que le basculement peut être rapide. Celui qui est désormais connu sous le nom de Dark Vador n’a pas hésité à trahir les siens, assassiner de jeunes enfants, combattre son ancien Padawan, Obi-Wan Kenobi, qui aura bientôt une série Disney+, dans une lutte à mort.

Baby Yoda, désormais entre les mains de Moff Gideon, et donc de l’Empire, va être utilisé pour développer des clones sensibles à la Force grâce au sang du bambin. Un sang dont le taux de midi-chlorien est extrêmement élevé. Et alors que Grogu est enfermé dans une cellule, Moff Gideon le surprend en train de s’en prendre à deux Stromtroopers, les étranglant. Baby Yoda est visiblement très en colère, et la colère est l’un des premiers pas vers le côté Obscur de la Force. Anakin Skywalker l’a prouvé en devenant l’un des plus gros méchants de la franchise. Même Kylo Ren ne lui arrive pas à la cheville.

Baby Yoda est plein de colère, vit dans la peur

Sans oublier qu’Ahsoka a refusé de former Baby Yoda, à cause de son traumatisme vécu, sa peur, sa colère… Que Grogu réagisse à ces émotions négatives par la Force est inquiétant, même si sa rage est façonnée par sa séparation avec Din Djarin, son père adoptif. Moff Gideon, apercevant Baby Yoda s’en prendre aux Stormtroopers, affiche même un sourire satisfait, révélateur de son sombre plan. Le fait que l’homme tente de nouer un lien avec le bambin, lui présentant le Darksaber, prouve un changement de dynamique. Baby Yoda n’est plus un simple donneur de midi-chloriens : c’est une arme potentielle au service de l’Empire.

Baby Yoda est sans doute sur la voie du mal. Mais ses amis peuvent encore le sauver de la tentation d’être submergé par la colère. Son apaisement se trouve chez Din Djarin, le Mando, son père adoptif, son saveur…

Source : ScreenRant