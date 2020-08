Obi-Wan : L’intrigue de la série Disney+ dévoilée

La série Obi-Wan, prévue sur Disney+, s’intéressera à la période Clone Wars et verra le personnage traqué par le terrible Dark Vador. Une chasse entre le passé et le présent.

Obi-Wan pourrait se dérouler entre le présent et le passé – Crédit : Lucasfilm

Disney+ a bien compris la nécessité de miser sur des programmes exclusifs, venus de ses licences fortes. Et c’est grâce à The Mandalorian, se déroulant dans l’univers Star Wars et mettant en scène le fameux Darksaber qui reviendrait à Luke Skywalker, que la plate-forme a connu le succès dès son lancement. Mais le calendrier est encore chargé pour Disney+, avec l’officialisation d’une mini-série sur Obi-Wan Kenobi dans laquelle Ewan McGregor reprendra son rôle de la prélogie. Et alors que la pré-production débute à peine, de premières informations sont délivrées par Wegotthiscovered. Des informations qui, comme toujours, reste à prendre avec des pincettes.

De nombreux flashbacks de la période Clone Wars

C’est une information qui succède à un bruit de couloir qui prend de l’ampleur. En plus de la reprise du rôle de Obi-Wan Kenobi par Ewan McGregor, Anakin Skywalker, alias Dark Vador, serait également de la partie. Et pour l’occasion, Hayden Christensen devrait renfiler le costume. Une présence notamment possible grâce aux nombreux flashbacks de la série pendant la période Clone Wars.

Mais Wegotthiscovered cite également d’autres détails de l’intrigue. Le site explique par exemple que Hayden Christensen portera une armure clone lors des flashbacks, déjà présente dans la série animée Clone Wars.

Selon cette même source, l’intrigue de la série Obi-Wan Kenobi sera la chasse du personnage par Anakin Skywalker. Le site précise que « Dark Vador s’intéresse beaucoup au lieu où pourrait se trouver Obi-Wan« .

Il semblerait donc, selon cette source qui se dit sûre « à 100% » de ces informations, que Obi-Wan jongle entre le présent, alors que le personnage de Ewan McGregor est traqué par Dark Vador, et le passé. Un passé qui se déroule pendant Clone Wars, tandis que Anakin n’est pas encore le méchant craint par toute la galaxie mais porte une armure clone.

D’autres séries Disney+ dans l’univers Star Wars à venir

The Mandalorian est l’une des nombreuses séries Star Wars sur Disney+ – Crédit : Lucasfilm

Car en parallèle de la série Obi-Wan, Disney a un gros programme à venir pour ses productions destinées à la plate-forme de SVOD.

The Mandalorian proposera une saison 2, qui devrait faire le lien avec toutes les périodes de Star Wars, tandis qu’un spin-off de Rogue One est dans les cartons. Un préquel pour un film salué par les fans qui commencera prochainement son tournage, notamment ralentie par la pandémie de Covid-19.

Il semblerait qu’en plus de la prochaine trilogie cinématographique, également en retard pour cause de pandémie, Disney soit déterminé à étendre l’univers Star Wars sur nos petits écrans. Et on comprend la société : la mythologie imaginée par George Lucas et consorts a de quoi être étoffée !

Source : Wegotthiscovered