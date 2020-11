The Mandalorian : Quel visage se cache sous le masque des Tuskens ?

Un Tusken dans The Mandalorian – Crédit : Lucasfilm

La saison 2 de The Mandalorian est disponible depuis le 30 octobre dernier sur Disney+. L’occasion de découvrir de nouveaux personnages, et d’autres déjà connus par les fans, comme Boba Fett. La série a également rendu un petit hommage à la trilogie originale avec un Dragon Krayt, déjà aperçu dans Un nouvel espoir lorsque C-3PO est dans le désert de Tatooine, d’où vient la famille Skywalker. Une planète qui abrite également une mystérieuse race répondant au nom des Tuskens, qui se cachent derrière un masque. Mais quel visage est en dessous ?

Un peuple d’autochtones toujours aussi mystérieux

The Mandalorian s’est taillé une solide réputation avec sa capacité à inviter le lore de Star Wars dans son récit, chose que les fans ardus apprécient. Dans la série, Din Djarin, le Mando, et Toro Calican sont en chemin pour capturer Fennec Shand, un mercenaire. Mais pour cela, les chasseurs de prime doivent passer par les terres des Tuskens. Les extra-terrestres se joignent alors à Din Djarin et Cobb Vanth pour se débarrasser du Dragon Krayt, terrorisant les alentours. Les Tuskens récupèrent alors la viande de la créature, ainsi que sa perle. Des événements qui se tiennent 5 ans après la bataille d’Endor. Mais si The Mandalorian explore un peu plus les coutumes des Tuskens, que se cache-t-il sous leur masque ? Difficile à dire…

The Mandalorian pourrait à un moment révéler le visage des Tuskens, la série ayant comme but de répondre à différentes questions sur Star Wars. Comme les origines de la race à laquelle appartient Yoda, d’où la présence de Baby Yoda. Sans oublier que la découverte du visage de Din Djarin fût l’un des moments importants de la première saison.

Le visage des Tuskens déjà révélé dans des oeuvres Star Wars… qui ne sont pas canon

Le visage des Tuskens n’est pas canon dans ces œuvres – Crédit : Lucasfilm

Si le visage des Tuskens a été révélé à plusieurs reprises, comme dans le jeu vidéo Jedi Knight: Dark Forces II ou le comics Star Wars: Republic #62, ce dernier n’est pas canon. C’est-à-dire qu’il n’appartient pas à la mythologie de Star Wars, et n’est pas à prendre en compte. Dans le premier cas, la race a un visage de chat. Pour le second, il s’agit d’une forme humanoïde mais terrifiante et squelettique. Etant donné que ce visage apparaît dans un rêve de Luke Skywalker, cette révélation est encore moins pertinente.

Toujours dans Star Wars: Republic, mais #59, l’un des Tuskens retire son masque et apparaît alors un Jedi humain. Certaines théories avancent que le peuple n’appartient pas forcément à la même race, mais qu’il s’agit plus d’un collectif, d’un ordre. Une théorie à prendre avec des pincettes, étant donné que tous les masques se ressemblent dans leur forme.

Source : CBR