The Mandalorian, saison 2 : La mort du Dragon Krayt est un clin d’œil à C-3PO

The Mandalorian poursuit, dans la saison 2, ses liens avec la trilogie originale. Aujourd’hui, il s’agit d’une connexion entre C3-PO et le Dragon Krayt.

Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian, saison 2, est disponible depuis le 30 octobre dernier sur Disney+. La rédaction avait, pour l’occasion, récapitulé toutes les informations à connaître avant de lancer les nouveaux épisodes. The Mandalorian se déroule pendant la première trilogie, né d’une envie de son réalisateur, Jon Favreau, d’explorer les origines de la race à laquelle appartient Yoda avec Baby Yoda. Mais ce n’est pas la seule référence à la trilogie originale, car la saison 2 a fait un petit clin d’œil aux fans avec la présence d’une créature que C-3PO a eu l’occasion de croiser dans Un nouvel espoir.

Le Dragon Krayt de The Mandalorian est déjà apparu au cinéma

Le squelette du Dragon Krayt dans Le Réveil de la Force – Crédit : Lucasfilm

La saison 2 de The Mandalorian a mis en scène des personnages déjà connus par les fans, Boba Fett en tête. Mais ces nouveaux épisodes ont été l’occasion d’assister à la mort du Dragon Krayt. Une créature imposante présente sur Tatooine qu’un célèbre androïde de la trilogie originale a croisé : C-3PO. Dans Le Réveil de la Force, le robot passe devant le squelette du Dragon Krayt, au beau milieu de désert. The Mandalorian confirme que c’est Din Djarin, aka le Mando, qui a tué la créature imposante. Un joli clin d’œil que les fans apprécieront et qui place la série dans le lore de Star Wars, déjà vaste.

Si les spectateurs n’ont pas de suite fait le lien entre le squelette visible dans le film de 1977 et The Mandalorian, c’est désormais chose faite grâce aux plus observateurs. Sans oublier que, comme expliqué précédemment, Boba Fett est présent et reviendra bientôt. La série confirme donc que la chasseur de primes n’est pas mort alors qu’il traquait Han Solo dans Le Réveil de la Force. Finalement, l’homme engagé par Dark Vador n’est mort dans la gueule du Sarlacc.

La série est déjà disponible sur Disney+, en plus d’un tas d’autres programmes parfaits pour le confinement, comme les films Star Wars. A l’image de la précédente saison, The Mandalorian est diffusé à raison d’un épisode par semaine. De quoi faire monter l’impatience chez les fans qui n’ont qu’une hâte : découvrir ce qu’est devenu Moff Gideon, qui possède une arme légendaire, le Darksaber. Sans oublier les origines de Baby Yoda, qui reste bien mystérieux…

Source : ScreenRant