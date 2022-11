The Mandalorian : un court-métrage sur Grogu sortirait imminemment sur Disney+

Le compte italien de Disney+ sur Twitter semblerait avoir annoncé prématurément un nouveau court métrage sur le thème de Star Wars et axé sur le personnage préféré des fans, Grogu. Celui-ci sortirait dans 5 jours, le 12 novembre 2022, trois ans pile-poil après la sortie du premier épisode de la série The Mandalorian.

Grogu © Disney, Lucasfilm

Le compte Twitter officiel de Disney+ Italie a récemment partagé une liste de programmes ajoutés au service ce mois-ci. Sur la liste se trouve un nouveau court métrage original intitulé Star Wars Zen: Grogu and the Dust Bunnies, dont la sortie est apparemment prévue le samedi 12 novembre 2022. Le message original a depuis été supprimé, mais a été enregistré et publié sur StarWarsLeaks, sur Reddit.

Star Wars Zen: Grogu and the Dust Bunnies, un court-métrage sur Grogu

Le 12 novembre 2022 marquera, jour pour jour, la date de sortie du tout premier épisode de la série The Mandalorian. Un tel court métrage pourrait être utilisé pour éclairer les fans sur l’avenir du petit Grogu, car la saison 3 de The Mandalorian ne devrait pas arriver avant l’année prochaine.

Pour le moment, on ne sait pas quelle pourrait être la nature exacte de Star Wars Zen: Grogu and the Dust Bunnies. On sait simplement que Disney+ a déjà une série de courts métrages dans ses cartons intitulée Zenimation, vouée à « créer une expérience de paysage sonore de pleine conscience avec des scènes des films intemporels de Walt Disney Animation Studios ».

Ce ne serait pas le premier média de Star Wars à mettre la pleine conscience et la méditation au premier plan. Le 4 mai dernier, Disney et Lucasfilm ont lancé Star Wars Mindful Matters, une série de courts métrages animés.

Les « dust bunnies » du titre font très probablement référence aux « dust durnis », un terme apparu en 2003 dans le jeu vidéo Star Wars Galaxies, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Il s’agissait d’un objet interactif (sorte de boule de poussière tout justement nommée « dust bunnies » en anglais), que les joueurs pouvaient collecter.