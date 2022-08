The Mandalorian : date de sortie, intrigue, enjeux, tout savoir sur la saison 3

Véritable fer de lance de Disney+, The Mandalorian reviendra prochainement dans une troisième saison. Et au vu des jalons scénaristiques posés jusqu’alors, celle-ci s’annonce passionnante ! Date de sortie, intrigue, casting… Tom’s Guide fait le point.

Din Djarin et Grogu – Crédit : Lucasfilm

Après une trilogie inégale sur bien des points, Star Wars est reparti de plus belle sur Disney+ par l’entremise de ses séries. Une nouvelle ère incarnée par The Mandalorian dont les deux premières saisons ont tenu en haleine une kyrielle de spectateurs. Jon Favreau a visé juste en mettant en vedette un duo aussi attachant qu’improbable : le mystérieux guerrier mandalorien Din Djarin et Grogu, un être très sensible à la Force.

Après Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et Andor, les amoureux de Star Wars pourront enfin se plonger dans la saison 3 The Mandalorian qui s’annonce plus sombre que jamais, selon Pedro Pascal. Nous avons compilé ci-dessous les informations notables autour de ce troisième acte très attendu !

The Mandalorian saison 3 : où en sommes nous dans l’intrigue ?

Avant d’évoquer la saison 3 à proprement parler, un petit rappel des faits s’impose. Capturé par Moff Gideon, Grogu est finalement sauvé par Din Djarin et ses alliés, bien aidés par l’arrivée salvatrice de Luke Skywalker. L’Enfant est confié au Jedi pour qu’il apprenne à maîtriser ses pouvoirs exceptionnels alors que Ahsoka Tano avait refusé de la former. De son coté, Din Djarin a récupéré le Sabre noir en remportant son duel contre Gideon à la fin de la saison 2.

Ensuite, la série Le Livre de Boba Fett a été diffusée. Un spin-off de The Mandalorian qui a permis de mettre en scène la formation de Grogu. Celle-ci ne dure toutefois pas longtemps, Luke percevant l’amour de Grogu pour Mando. Il lui soumet alors un choix cornélien : embrasser la voie des Jedi en se saisissant du sabre laser de Yoda ou rejoindre son père adoptif en enfilant la cotte de mailles en Beskar offert par ce dernier.

Grogu choisit la seconde option et part donner un coup de main à Din Djarin et consorts, en bien mauvaise posture sur Tatooine. Le syndicat des Pykes sera finalement vaincu et les deux compères partiront à pleine vitesse à bord du vaisseau N-1 Starfighter.

Avant de venir en aide à Fett, Mando avait rendu visite à l’Armurière et Paz Vizsla, ses congénères mandaloriens. Le second revendique le Sabre noir, assurant qu’il avait été façonné par son aïeul Tarre Vizsla. Après un duel âpre, Din Djarin parvient à prendre l’ascendant. Mais il doit reconnaître qu’il a déjà retiré son casque, un acte allant à l’encontre des règles de son clan. L’Armurière l’informe alors qu’il est tout bonnement excommunié.

The Mandalorian saison 3 : quels enjeux ?

Mandalore et sabre noir

Les enjeux de la saison 3 sont multiples. Comme l’a confirmé Jon Favreau, celle-ci sera centrée sur la rédemption de Din Djarin et sur les portraits de plusieurs Mandaloriens. Le créateur de la série assure qu’il aura une opportunité de se racheter après avoir transgressé la règle d’or de son groupe. « À présent, nous savons qu’il existe d’autres groupes de Mandaloriens aux règles différentes », rappelle Favreau. « Nous allons découvrir le point de convergence de ces communautés. Sans oublier leur monde d’origine d’où ils sont exilés, Mandalore », ajoute-t-il.

Katee Sackhoff en tant que Bo-Katan dans The Mandalorian © Disney +

Sous l’Empire, Bo-Katan Kryze avait notamment obtenu le Sabre noir, qui donne la légitimité de gouverner Mandalore. Mais la planète a été frappée durement par la Grande Purge et l’arme mythique est récupérée par Moff Gideon. Soucieuse de réunifier son peuple, Bo-Katan se met alors en quête du Sabre noir. La Mandalorienne qui ne cache pas son visage se heurte toutefois à un problème épineux. C’est Din Djarin qui est devenu le propriétaire légitime du Sabre noir après avoir mis Gideon au tapis. Pour le récupérer, elle devra ainsi le vaincre en duel… De quoi en faire la principale antagoniste de la saison 3 ?

La reconquête de Mandalore, marquée par une bataille épique selon une fuite, sera ainsi au cœur de la troisième saison. Plusieurs prétendants au trône se détachent avec d’un côté Bo-Katan et de l’autre Paz Vizsla, Din Djarin semblant n’avoir aucune aspiration politique. Mais il pourrait bel et bien monter sur le trône par la force des choses… Du reste, il sera intéressant d’observer comment Mando parviendra à apprivoiser le Sabre noir, arme qu’il peine à maîtriser.

Quid de Grogu ?

Vous l’aurez compris, la saison 3 fera la part belle aux Mandaloriens. Mais Grogu sera bel et bien partie prenante de l’aventure. Et à mesure que son pouvoir grandit, il devrait être d’une aide précieuse pour Din Djarin sous la menace de multiples dangers au sein même de son peuple. Mais l’inverse est également possible. Car si Grogu a été formé fugacement par Luke, il est toutefois loin de contrôler parfaitement sa puissance. Ce qui pourrait occasionner quelques dégâts…

Grogu – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian saison 3 : quel casting ?

Pedro Pascal sera évidemment de retour dans l’armure de Din Djarin. Il a notamment promis qu’il enlèverait de nouveau son casque. En outre, Katee Sackhoff campera de nouveau le rôle de Bo-Katan Kryze, un personnage qui sera déterminant dans l’intrigue.

Spécialiste des duels au sabre laser, Giancarlo Esposito sera également de la partie, preuve que son personnage de Moff Gideon aura encore son mot à dire dans la série malgré sa capture. Pour mémoire, il avait prélevé le sang de Grogu pour mener des expériences, soulignant que « ses propriétés ont le potentiel de ramener l’ordre dans la galaxie ». Plutôt inquiétant…

Du reste, Carl Weather incarnera Greef Karga tandis que Christopher Lloyd sera également au casting de la saison 3 de The Mandalorian dans un rôle encore non dévoilé. On s’attend également à voir Temuera Morrison (Boba Fett), Ming-Na Wen (Fennec Shand) et Rosario Dawson (Ahsoka Tano). Leur présence n’a toutefois pas été officialisée. En revanche, Gina Carano (Cara Dune) a été évincée du programme après ses propos controversés.

The Mandalorian saison 3 : quelle date de sortie ?

Après plusieurs reports, la saison 3 de The Mandalorian sera finalement diffusée en février 2023 sur Disney+. Comme les deux précédentes, elle pourrait être composée de huit épisodes diffusées au compte-gouttes chaque semaine. À noter qu’une saison 4 de The Mandalorian est déjà en développement.