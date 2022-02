The Mandalorian : voici pourquoi Ahsoka a refusé de former Grogu

Dans The Mandalorian, Ahsoka Tano a refusé de prendre Grogu sous son aile pour le former comme l’espérait Din Djarin. Le producteur Dave Filoni a révélé la raison derrière cette décision.

Ahsoka Tano et Grogu – Crédit : Disney+

Ahsoka Tano a fait une apparition remarquée dans The Mandalorian où elle a notamment réussi à vaincre (non sans mal) la Magistrate, armée de la redoutable lance en beskar. Avant cette scène, l’ancienne padawan d’Anakin avait refusé d’assurer la formation de Grogu, malgré l’insistance de Din Djarin. Pour se justifier, elle avait notamment invoqué le lien trop fort unissant bébé Yoda et Mando. Il faut dire que la Jedi parle en connaissance de cause, son ancien maître ayant basculé dans les ténèbres à cause de son amour pour Padmé.

Les Jedi doivent se défaire de tout attachement pour mener à bien leur mission. Dans le cas contraire, ils risquent de s’éloigner du côté lumineux de la Force, cherchant par tous les moyens à sauver leurs proches. C’est ce qui était arrivé à Anakin. Celui-ci avait embrassé le côté obscur sous l’influence de Palpatine qui l’avait convaincu que cela lui permettrait de sauver sa chère et tendre.

Ahsoka Tano partira à la recherche de Trawn

En définitive, Grogu sera formé brièvement par Luke avant de rejoindre Mando dans Le Livre de Boba Fett. Espérons que cet attachement ne cause par la perte de la mignonne créature verte. Quoi qu’il en soit, Dave Filoni est revenu sur le refus d’Ahsoka dans Star Wars : Tout l’Art de The Mandalorian 2. « S’occuper de l’Enfant n’est pas son destin. Ce n’est pas ce que j’avais prévu qu’elle fasse [rires], donc je ne peux pas changer ça », souligne le producteur qui avait donc d’autres plans pour l’ancienne apprentie de Skywalker.

Apparue pour la première fois dans la série animée The Clone Wars, Ahsoka Tano sera effectivement au cœur d’une future série nommée sobrement Ahsoka. Celle-ci ne déboulera par sur Disney+ avant 2023, le tournage n’ayant même pas encore démarré. La Jedi partira visiblement sur les traces du grand amiral Thrawn. Elle pourrait également retrouver Ezra Bridger qui avait disparu avec l’antagoniste dans l’ultime épisode de Star Wars Rebels.

