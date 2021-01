Star Wars : la série Ahsoka annoncerait une potentielle suite à Star Wars Rebels.

Ahsoka, le spin off de The Mandalorian, ne sera pas disponible de sitôt sur Disney+, mais des rumeurs tournent déjà sur son lien avec Star Wars Rebels.

Si la sortie du premier épisode n’est pas attendue avant 2022 au plus tôt, les fans ont déjà leurs idées sur ce que sera la série et comment elle sera reliée à Star Wars Rebels. Georges Lucas a crée Ahsoka pour le film d’animation et la série éponyme Star Wars : The Clone Wars.

Le personnage apparaît dans les 2 projets et Star Wars Rebels avant de faire sa première apparition en live action dans l’épisode 13 de The Mandalorian, jouée par Rosario Dawson. Ashoka a également eu le droit à un bref cameo vocal à l’apogée de Star Wars : The Rise of Skywalker.

Ahsoka Tano dans The Mandalorian. Source : starwars.com

Après avoir été une rumeur pendant des mois, Ahsoka a été officiellement annoncée en décembre 2020 lors du Disney’s Investor Day par Kathleen Kennedy, président de Lucasfilm. Développée par les producteurs de The Mandalorian, Dave Filoni et Jon Favreau, peu d’éléments ont filtré sur l’intrigue. La seule chose que l’on sait actuellement c’est que l’histoire prendra place dans la même période que The Mandalorian. Un autre spin off devrait évoluer dans la même ligne temporelle : Rangers of the New Republic. Même si l’on ne sait pas grand-chose, les récentes rumeurs laissent à penser que cette série sera un point de pivot essentiel à l’univers Star Wars.

Le grand amiral Thrawn en fil rouge

Selon la chaîne YouTube Kessel Run Transmissions, la série aurait pour fil conducteur la recherche par Ahsoka du grand amiral Thrawn, l’un des premiers antagonistes de Star Wars Rebels. Par la même occasion, cela lui permettra de retrouver la trace de Ezra qui a été vu sur le destroyer de Thrawn dans le dernier épisode de la série.

Cela reste cohérent, à la fin de Star Wars Rebels, Ahsoka fait équipe avec Sabine Wren pour retrouver Ezra alors que dans The Mandalorian, elle questionne Morgan Elsbeth sur le grand amiral. Cependant, la nouveauté c’est que les réalisateurs utiliseraient les scripts existants pour l’animé proposé comme la suite de Rebels.

Ahsoka, la suite de Rebels ?

Visiblement, de nombreux scripts ont été écrits et suivaient leur développement lorsque Lucasfilm a décidé de passer aux séries live action. La bonne nouvelle c’est que les téléspectateurs auraient une sorte de suite pour Rebels. Mauvaise nouvelle, si les rumeurs sont vraies, Ashoka sera la suite et donc il n’y aurait pas d’autre animé.

Une autre rumeur parle de l’introduction de Sabine Wren, potentiellement attendue dans la saison 3 de The Mandalorian, comme partenaire d’Ahsoka et la série verrait une version live action d’à la fois Ezra et Thrawn, qui pourraient eux aussi avoir leur propre série. Bien évidemment, ce ne sont que des rumeurs et il va falloir attendre une confirmation officielle pour être fixé.

Toujours est-il que Lucasfilm a clairement beaucoup d’attente pour l’univers Star Wars sur Disney+. Depuis le rachat par la maison de Mickey de la franchise en 2012, il n’y a eu « que » 5 films et 1 série de lancés. Aujourd’hui ce n’est pas moins de 10 projets télévisuels en cours d’ici 2023. À cela s’ajoutent les films de Patty Jenkins, Taika Waititi et du producteur Kevin Feige. À la manière d’un MCU, on pourrait avoir l’impression d’être au début d’une phase 1 de l’univers Star Wars sur petit écran.

Source : screenrant