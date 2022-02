Boba Fett, The Mandalorian : ce que signifie le choix de Grogu pour la suite des événements

Attention, cet article contient des spoilers majeurs de la série Le Livre de Boba Fett (et de The Mandalorian). À la fin de l’épisode 6, Luke donne le choix à Grogu : le sabre laser, ou la miniarmure en Beskar. Heureusement, nous n’aurons eu qu’une seule semaine à patienter pour connaître son choix. Mais à quoi faut-il s’attendre, désormais ?

Grogu © Disney

La première saison de la série Le Livre de Boba Fett vient de se terminer sur Disney+, après une guerre acharnée entre les alliés de Fett et le syndicat de Pike. Les rues de Mos Espa se sont transformées en un véritable champ de bataille, après le déploiement de redoutables droïdes de combat, dotés de boucliers impénétrables.

Ce final sera venu conclure une saison en demi-teinte, avec une première moitié à la fois vague et poussive, loin de ce que Jon Favreau nous avait habitué à voir, et une deuxième partie, qui sonnait presque comme le début d’une nouvelle série (ou d’un prélude à la suite de The Mandalorian, on ne sait pas bien).

Comme vous le savez, dans l’épisode 6, Luke Skywalker donne le choix à Grogu. Soit bébé Yoda prend avec lui le sabre laser de son aîné et fait le choix de suivre la voie des Jedi, soit il emporte la cotte de mailles en Beskar moulée par Din Djarin pour rejoindre son compère. Grogu a finalement choisi le cadeau de Din et, fidèle à sa parole, Luke l’a fait sauter dans son X-Wing, en demandant à R2-D2 de l’emmener à Mos Espa. Mais à quoi faut-il s’attendre, désormais ?

Grogu et Din Djarin, tous deux sur la Voie de Mandalore… Et de la Force

Quitter la tutelle du jeune Skywalker a dû être une décision difficile pour Grogu. Mais sur le long terme, nous savons qu’il s’agit d’une décision raisonnable. Si Luke est extrêmement optimiste à l’idée de lancer sa nouvelle académie Jedi, nous savons tous parfaitement qu’elle est vouée à l’échec. Après tout, si Grogu était resté pour s’entraîner, il aurait eu une chance de mourir des mains de Kylo Ren…

Quant à la suite des événements, Grogu dispose d’une très fine sensibilité à la Force, et celle-ci continuera de croître, même en l’absence de Luke. Après tout, Din Djarin est sur le point d’entreprendre un voyage mystique dans les mines de Mandalore et la série a bien laissé entendre qu’il pourrait y découvrir son propre degré de sensibilité à la Force, alors qu’il maîtrise déjà plus ou moins bien le sabre noir.

Quant à Grogu, celui-ci a fait le choix de suivre Din Djarin, alors peut-être finira-t-il par suivre aussi le peuple mandalorien. Après tout, ils le considèrent comme un enfant trouvé faisant partie de la tribu ; il pourrait donc bien devenir le premier Jedi Mandalorien notable depuis le légendaire Tarre Vizsla. C’est possible.

Quoi qu’il arrive, il ne reste plus qu’à attendre la seconde moitié de la troisième saison de The Mandalorian, où nous verrons peut-être Din et Grogu revenir vers Luke pour affiner ensemble leur sensibilité à la Force. En espérant que Grogu obtienne quand même un jour le sabre laser de Yoda…

