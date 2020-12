The Mandalorian : Pourquoi Ahsoka Tano a-t-elle du mal à battre la Magistrate ?

Ahsokta Tano est une Jedi expérimentée. Et pourtant, elle semble avoir eu du mal à venir à bout de la Magistrate dans le dernier épisode de The Mandalorian.

La Jedi Ahsoka Tano a enfin fait sa première apparition en live-action dans le Chapitre 13 de The Mandalorian. Elle est incarnée telle qu’évoquée depuis longtemps dans les médias par l’actrice Rosario Dawson. Dans cet épisode, Ahsoka fait des débuts fracassants. Elle bat un à un et presque sans effort tous les gardes de la Magistrate Morgan Elsbeth. Mais vaincre cette dernière semble plus compliqué.

Le duel entre Ahsoka Tano et la Magistrate – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Lorsqu’elle se retrouve enfin en duel avec la Magistrate, Ahsoka Tano semble un peu moins à l’aise que d’habitude. Son ennemie parvient même à lui faire perdre un des sabres blancs. L’affrontement est intense et on se demande même si Ahsoka va vraiment réussir à sortir indemne. Bien qu’elle vienne finalement à bout de son adversaire, ce duel aura mis la Jedi dans une situation difficile.

L’une des raisons principales est que la Magistrate utilise une lance en beskar, et non un sabre laser ou une autre arme familière des Jedi. La lance est en outre très lourde, beaucoup plus lourde que les sabres laser utilisés par Ahsoka Tano. Elle peut donc facilement stopper les sabres de la Jedi. Malgré sa longue expérience, il est fort possible qu’Ahsoka n’ait jamais combattu quelqu’un muni de ce type d’arme. Le style de combat de la Magistrate est également très différent. Ahsoka fait donc face à un double challenge. Mais son entraînement et sa force lui permettent finalement d’adapter son style, et de vaincre la Magistrate.

Ahsoka Tano doit remporter le duel sans tuer

L’autre explication à la complexité de ce duel est le fait qu’Ahsoka Tano doit prendre soin de ne pas tuer son adversaire. Elle a en effet besoin d’elle vivante pour obtenir une information cruciale : la localisation du Grand Amiral Thrawn. La Jedi doit donc tout faire pour uniquement désarmer la Magistrate. C’est ce qu’elle parvient finalement à faire, et ce avec un seul sabre.

Outre la démonstration live-action de ses talents de Jedi, Ahsoka Tano a dans cet épisode révélé LA grande information de cette saison, à savoir le véritable nom de l’Enfant, rebaptisé Bébé Yoda par les fans. On apprend également qu’elle est capable de communiquer avec le petit alien. Les fans de The Mandalorian ont donc eu droit à beaucoup de révélations cette semaine. Beaucoup attendent maintenant de revoir un autre personnage familier de la saga Star Wars : le mystérieux mandalorien Boba Fett.

Source : SCREEN RANT