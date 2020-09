The Walking Dead : AMC annonce la fin de la série et un nouveau spin-off

Après plus d’une décennie de succès, The Walking Dead s’apprête à tirer sa révérence. La saison 11 sera finalement la dernière. Cette annonce s’accompagne néanmoins de deux bonnes nouvelles pour les fans de la série. La saison 11 sera en effet presque deux fois plus longue que les précédentes, et un nouveau spin-off sur deux personnages principaux est actuellement en développement.

Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus) – Crédit : AMC

Le temps des adieux n’est donc pas encore venu. L’ultime saison de The Walking Dead sera composée de 24 épisodes et s’étendra sur deux ans. Sa diffusion débutera donc fin 2021, et se terminera en 2022. Avant cela, les fans découvriront la fin de la saison 10, dont la production avait été interrompue par la crise sanitaire. L’épisode 16, dont on découvert le dernier trailer il y a quelques semaines, sera diffusé le 4 octobre prochain. Mais il ne sera pas le dernier de la saison. Début 2021, AMC diffusera six épisodes bonus.

Un nouveau spin-off The Walking Dead dédié à Daryl et Carol

Les producteurs de The Walking Dead Scott Gimple et Angela Kang ont également annoncé qu’ils développaient un nouveau spin-off consacré à deux personnages favoris de la série AMC. Ce show suivra en effet les aventures de Daryl Dixon et Carol Peletier, interprétés par Norman Reedus et Melissa McBride. Il sera diffusé après la fin de The Walking Dead, c’est-à-dire début 2023.

Cette nouvelle série sera le troisième spin-off de la franchise inspirée des comics de Robert Kirkman. Après Fear The Walking Dead, qui a déjà atteint les 6 saisons, on découvrira bientôtThe Walking Dead: World Beyond. Ce nouveau spin-off, dont les héros sont un groupe d’adolescents essayant de survivre à l’apocalypse zombie, sera diffusé à partir du 4 octobre prochain. Parallèlement, Robert Kirkman travaille sur le premier volet d’une trilogie de films consacrée à Rick Grimes. Ces long-métrages devraient par ailleurs avoir des liens avec World Beyond. Enfin, AMC développe également un autre projet dérivé de la franchise intitulé Tales of The Walking Dead, qui devrait explorer le passé de plusieurs personnages de la série-mère. La franchise de zombies est donc loin d’être morte.

The Walking Dead : Carol retrouvera Rick dans les films

Source : SCREEN RANT