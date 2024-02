The Walking Dead Daryl Dixon : histoire, date, casting… Tout savoir du spin-off se déroulant en France

The Walking Dead : Daryl Dixon bat tous les records ! Vous voulez vous lancer dans cette série ou simplement suivre les dernières actualités ? On vous propose un condensé de tout ce qu’il faut retenir.

© AMC

The Walking Dead : Daryl Dixon se porte très bien. La série a été un succès et une saison 2 a été rapidement officialisée, tout comme une saison 3. Le spin-off se déroule après le programme original qui a choqué les fans avec sa fin et suit Norman Reedus qui échoue en France. Il s’agit d’un nouveau programme dérivé qui précède le futur The Walking Dead : The Ones Who Live. On vous résume tout ce qu’il faut savoir sur cette série !

🧭 L’essentiel à propos de The Walking Dead : Daryl Dixon

© AMC

La série se déroule après The Walking Dead, Daryl Dixon doit veiller sur un jeune garçon appelé Laurent

L’action se déroule en France où il ne reste que 200 000 habitants

Une saison 2 appelé The Book of Carol a été confirmée par AMC avec un premier teaser

Une saison 3 a également été annoncée par son créateur

© AMC

C’est le 10 septembre 2023 que The Walking Dead : Daryl Dixon a lancé les hostilités. Un nouvel épisode a été diffusé à cette date avant qu’AMC reprenne un rythme hebdomadaire jusqu’au final. C’est le 10 novembre que les spectateurs français ont découvert la série sur Paramount+ avec 2 épisodes d’un coup.

🤔 Où est diffusé The Walking Dead : Daryl Dixon ?

© AMC

Habituellement, les séries Walking Dead sont diffusées sur Netflix, OCS voire Prime Video en France. Mais ces plateformes ont décidé de snober le spin-off. Après de longues semaines d’incertitude, la nouvelle est finalement tombée fin octobre. C’est Paramount+ qui se charge de dévoiler The Walking Dead : Daryl Dixon dans l’Hexagone.

Deux épisodes ont été publiés dès le 10 novembre. Le reste de la saison 1 a ensuite été dévoilé progressivement une fois par semaine jusqu’au dernier chapitre. Petite astuce, Il est possible de visionner gratuitement l’épisode 1 de The Walking Dead : Daryl Dixon sur YouTube en utilisant un VPN. Vous pouvez aussi profiter de l’essai gratuit d’une semaine pour tout binge-watcher sans frais.

🧟Quelle histoire pour The Walking Dead : Daryl Dixon ?

The Walking Dead : Daryl Dixon débute alors que notre héros se retrouve sur les rives de France. Le survivant ignore comment il est arrivé là et pourquoi. Chaque épisode se concentre sur une rencontre spécifique. Sur les 68 millions de personnes qui peuplaient la France, il reste seulement 200 000 survivants. Près de 98% des habitants sont morts pendant l’apocalypse zombie, rien que ça !

Daryl Dixon cherche à rentrer chez lui et escorte un jeune garçon nommé Laurent dont l’importance est capitale.

Un autre poster dévoile Codron, l’antagoniste de la série, avec cette phrase qui en dit long : « Toute information sera récompensée. Tout mensonge sera sanctionné ».

Greg Nicotero, le réalisateur de The Walking Dead : Daryl Dixon, nous avait prévenus avant la diffusion de la venue d’une nouvelle race de zombies plus dangereux : « Ces morts-vivants ont évolué jusqu’au point où si vous êtes touché, mordu ou que leur sang vous infecte, vous allez brûler. Ce changement modifie totalement les règles pour survivre ».

📒Combien d’épisodes compte la saison 1 de The Walking Dead : Daryl Dixon ?

© AMC

La saison 1 de la série spin-off se compose de 6 épisodes en tout. Voici leur date de diffusion en France :

Épisode 1 : l’Âme perdue (10 novembre)

l’Âme perdue (10 novembre) Épisode 2 : Alouette (10 novembre)

Alouette (10 novembre) Épisode 3 : Paris sera toujours Paris (17 novembre)

Paris sera toujours Paris (17 novembre) Épisode 4 : La Dame de Fer (24 novembre)

La Dame de Fer (24 novembre) Épisode 5 : Deux Amours (1er novembre)

Deux Amours (1er novembre) Épisode 6 : Coming Home (8 novembre)

⭐Quel est le casting de The Walking Dead : Daryl Dixon ?

© AMC

Forcément, on retrouve Norman Reedus en Daryl Dixon et d’autres personnages connus comme Carol Peletier jouée par Melissa McBride. L’action de la saison 2 sera justement centrée sur ce personnage à la recherche de son compagnon.

Parmi les surprises, la présence de Clémence Poésy qui joue notamment Fleur Delacour dans Harry Potter ou la drag queen Paloma connue pour avoir remporté la première saison de Drag Race France.

Norman Reedus : Daryl Dixon

Daryl Dixon Clémence Poésy : Isabelle

Isabelle Adam Nagaitis : Quinn

Quinn Anne Charrier : Genet

Genet Eriq Ebouaney : Fallou

Fallou Laïka Blanc-Francard : Sylvie

Sylvie Romain Levi : Codron

Codron Louis Puech Scigliuzzi : Laurent

Laurent Paloma : Coco

Coco Melissa McBride : Carol Peletier

📺Quelles sont les bandes-annonces de The Walking Dead : Daryl Dixon ?

La plus longue bande-annonce visible ci-dessus nous montre Daryl Dixon arriver dans un couvent et rencontrer Isabelle. L’homme semble se prendre d’amitié pour Laurent qui l’imite à la perfection. On aperçoit plusieurs lieux emblématiques de la France comme la Tour Eiffel ou le métro parisien et le Mont-Saint-Michel en Bretagne/Normandie (ne fâchons personne !).

Un court teaser publié précédemment montre Daryl Dixon être secouru dans le couvent.

Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les coulisses, The Walking Dead : Daryl Dixon a aussi partagé un preview du Behind-The-Scenes de la saison 1.

2️⃣Est-ce qu’il y a une saison 2 à The Walking Dead : Daryl Dixon ?

Que les fans du personnage de Norman Reedus se rassurent. Le 21 juillet 2023, il a été confirmé que The Walking Dead : Daryl Dixon est renouvelé pour une saison 2 ! Bonne nouvelle, le tournage a bel et bien bien pu reprendre le 20 octobre malgré la grève des acteurs.

Un premier teaser a été dévoilé et il se concentre sur Carol Peletier. Pour l’occasion, Melissa McBride reprend son rôle. Les premières images nous montrent l’héroïne à la recherche de Daryl Dixon. À bord de sa moto, arbalète et pistolet chargés, la femme se retrouve confrontée à des zombies dans une voiture entourée par les créateurs.

Sans plus de précision, le teaser annonce que cette saison appelée The Book of Carol arrive en 2024 sur AMC et AMC+. Et si ces futurs épisodes battaient le record historique de la saison 1 de The Walking Dead : Daryl Dixon ? Rendez-vous l’an prochain !

🥳 Une saison 3 confirmée pour The Walking Dead : Daryl Dixon ?

The Walking Dead : Daryl Dixon est un énorme succès d’audience. Qu’une saison 3 soit confirmée n’a rien d’étonnant. Scott M. Gimple, créateur de la série, l’a dévoilé lors des derniers Saturn Awards. The Walking Dead : Daryl Dixon prépare sa saison 3. Alors certes, AMC n’a pas encore donné son feu vert mais il ne fait aucun doute que la chaîne câblée le fera.