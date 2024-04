The Walking Dead The Ones Who Live : quelles séries voir avant de vous lancer dans le spin-off ?

The Walking Dead : The Ones Who Live est actuellement diffusé sur Paramount+, en France. Vous voulez savoir quelles séries regarder avant de vous lancer dans le spin-off ? On vous explique tout.

Credit : AMC

The Walking Dead : The Ones Who Live est disponible en France sur Paramount+

Pour comprendre la série, il faut voir les saisons 1 à 10 de The Walking Dead et les deux saisons de World Beyond

The Walking Dead : The Ones Who Live a terminé sa diffusion mais pas en France puisqu’elle a débuté le 29 mars sur Paramount+. Sauf que si vous avez décroché de l’univers depuis un moment ou que vous voulez vous la jouer kamikaze en lançant directement le spin-off, pas facile de s’y retrouver. On vous explique quelles séries voir avant de lancer le dernier né de la franchise.

Quelles séries voir avant de se lancer The Ones Who Live ?

Dans les faits, mieux vaut avoir vu les autres séries The Walking Dead avant de lancer The Ones Who Live. Mais ce n’est pas nécessaire, et on vous donne un raccourci. Pour saisir le spin-off, les saisons 1 à 10 de The Walking Dead sont à visionner obligatoirement puisque Rick quitte la série dans l’épisode 5 de la saison 9. Quant au final de la saison 10, il signe le départ de Michonne. Le reste n’a plus trop de rapport avec The Ones Who Live, après ça.

Mais dans le spin-off, la Civic Republic Military (CRM) a une grande importance. Il faut donc regarder les deux saisons de The Walking Dead : World Beyond pour mieux comprendre cette organisation militaire puisqu’elle y a une grande importance. En plus, le personnage de Jadis, très présent dans le spin-off, y est développé.

Pour résumer, voici les séries à voir avant de lancer The Walking Dead : The Ones Who Live :

The Walking Dead : saisons 1 à 10

saisons 1 à 10 The Walking Dead : World Beyond : saisons 1 et 2

Après le visionnage de ces séries, The Walking Dead : The Ones Who Live sera plus compréhensible. On vous recommande de souscrire aux 7 jours offerts à Paramount+ pour binge-watcher la série à l’œil, pratique !

De quoi parle The Walking Dead : The Ones Who Live ?

The Walking Dead : The Ones Who Live suit la quête de Michonne pour retrouver Rick, détenu par la CRM. Les personnages ont noué un lien amoureux profond dans la série principale et de nombreux obstacles se dressent devant eux. Pas seulement les zombies mais aussi les humains. À ce propos, le spin-off était pensé comme une trilogie cinématographique, à l’origine, et a mis des années à être mis sur pied.