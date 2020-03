The Walking Dead : l’épisode final de la saison 10 est repoussé à « plus tard dans l’année »

La diffusion de l’épisode final de la saison 10 de The Walking Dead a été repoussée. L’épilogue sortira « en tant qu’épisode spécial plus tard dans l’année », a annoncé la chaîne AMC.

Les fans de The Walking Dead risquent de rester un peu sur leur faim cette année. Le dernier épisode de la saison 10 de la série ne sera en effet pas diffusé le mois prochain. La saison s’arrêtera avec l’épisode 15, dont la diffusion est prévue pour le 5 avril. AMC a annoncé que l’épisode final serait lui diffusé « plus tard dans l’année », sans préciser de date précise.

Crédit : AMC

Ce report est dû à la crise du coronavirus, qui a retardé la postproduction de la série. The Walking Dead comporte beaucoup d’effets spéciaux, et le dernier épisode nécessite visiblement que les équipes se réunissent pour compléter le travail. Malheureusement, créer des zombies pour une série télévisée ne fait évidemment pas partie des activités essentielles autorisées par les règles mises en place aux États-Unis.

BREAKING: #TheWalkingDead Season 10 Finale will air later this year as a special episode due to post-production delays caused by COVID-19. Details: https://t.co/MIpfICRwGG pic.twitter.com/XCDYttjl8A — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 24, 2020

Il faudra donc être patient pour découvrir la conclusion de cette saison 10, mais aussi pour voir la saison 11, dont le tournage est par conséquent lui aussi retardé. Même sort pour le nouveau spin-off de The Walking Dead initialement prévu pour le mois prochain. Intitulée World Beyond, cette nouvelle série qui suivra un groupe de jeunes survivants devait être diffusée à partir du 12 avril. Son tournage est déjà terminé, mais comme pour The Walking Dead, la postproduction n’a pas été finalisée. AMC est restée tout aussi vague sur la nouvelle date de diffusion, qui aura lieu elle aussi « plus tard dans l’année. ».

The Walking Dead n’est pas la seule franchise a être affectée par l’épidémie de COVID-19. De nombreuses séries de toutes les chaînes et de tous les services de VOD ont été reportées. Le géant du streaming Netflix a arrêté temporairement tous ses tournages aux États-Unis et au Canada. Stranger Things fait donc partie des shows retardés. Les tournages des séries Marvel destinées à la plateforme Disney+ sont eux aussi en pause. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision et Loki ne seront donc sans doute pas diffusés cette année.

Tous les blockbusters sont repoussés

Côté cinéma même bilan. Avec la fermeture des salles de cinéma dans de nombreux pays du monde, toutes les sorties de films se voient repoussées. C’est le cas notamment de Mulan, du dernier James Bond ou encore de A Quiet Place : Part 2. Les tournages de Matrix 4 et Avatar 2 ont également été suspendus, et toute la phase 4 du MCU pourrait être reportée. La bonne nouvelle est que certains films pourraient se retrouver plus tôt que prévu sur les plateformes de streaming, pour permettre à l’industrie du cinéma, et surtout au public confiné à la maison, de survivre pendant cette période difficile.

Source : The Hollywood Reporter