The Wilds : Les explications sur la fin de la première saison

Malgré un final explosif, The Wilds laisse les fans sur leur faim. En effet, la première saison laisse planer encore de nombreuses zones d’ombres. Dès le démarrage, le programme révèle que les filles ont quitté l’île. Mais on ne sait toujours ni comment ni pourquoi. Alors qu’elles sont détenues dans un bunker séparées les unes des autres, The Wilds propose un flash-back permanent sur leur survie. Chacune livre sa version sur ce qu’il s’est réellement passé sur cette île, toujours aussi mystérieuse.

The Wilds : Comment comprendre la fin de la saison 1 ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

La fin de la saison 1 aborde le dernier jour de survie sur l’île. Les filles sont toujours étroitement surveillées par Gretchen. Leah découvre que son intuition était bonne : Nora a bien quelque chose à voir avec leur accident. Dans la dernière scène, Rachel est attaquée par un requin. Mais ce qu’il se passe entre cet accident et leur sauvetage reste un mystère.

La fin de The Wilds laisse planer le suspens

Gretchen est le cerveau derrière l’expérience traumatisante vécue par les filles. Nous découvrons ses réelles motivations tout au long de cette première saison. Son but est simple : prouver que les femmes sont de bien meilleurs leaders que les hommes. C’est pourquoi les héroïnes vivent une expérience chaotique. Gretchen cherche ainsi à prouver que les femmes peuvent s’élever et se rassembler pour résoudre un problème majeur. Mais il ne s’agit en réalité que d’une infime partie du plan imaginé par Gretchen.

Pourquoi Gretchen tient-elle tant à démontrer une forme du suprématie féminine ? Son fils a participé à un bizutage universitaire, causant la mort d’un autre garçon. Si elle admet la culpabilité de sa progéniture, Gretchen rejette la faute sur le patriarcat. Elle juge ce dernier responsable de l’accident causé par son fils. Depuis, elle voue une haine sans limites contre la gente masculine et ses diktats. Elle présente un féminisme dangereux et nocif. Mais les filles pourraient lui ouvrir les yeux dans la prochaine saison. Elle deviendrait alors sans équivoque la super-méchante du programme.

Une fin ouverte

On comprend également pourquoi Nora est impliquée dans l’accident d’avion. Elle est en réalité l’ex petite amie du garçon tué par le fils de Gretchen. Cette dernière parvient donc à la rallier à sa cause. Vulnérable, la jeune femme accepte sans difficultés. Mais c’est la fin de la saison 1 qui interpelle lorsque Leah découvre depuis le bunker qu’un groupe de garçons est surveillé à son tour sur une île. Elle trouve également un dossier mais nous n’en apprenons pas davantage.

Le final de la saison 1 annonce donc logiquement une suite. Et on comprend que les filles n’étaient qu’une partie de cette expérience aussi dérangeante qu’effrayante. Reste à savoir si d’autres complices se cachent parmi les protagonistes. Les fans sont impatients de découvrir la suite !

Source : Screenrant

