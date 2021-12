The Witcher : ce qu’il faut comprendre du final de la saison 2

Dans le final de la saison 2 de The Witcher, Ciri découvre son véritable pouvoir tout en trouvant une nouvelle famille auprès de Geralt et Yennefer.

Depuis sa sortie sur Netflix, la seconde saison de The Witcher connaît un immense succès. Public comme critiques professionnels sont sous le charme de cette nouvelle salve d’épisodes. A tel point que certains prédisent désormais que la série pourrait devenir le nouveau Game of Thrones. Bien moins sinueuse, cette nouvelle saison est aussi dense que spectaculaire. Et le personnage de Ciri y occupe une place prépondérante. En effet, la jeune fille découvre l’étendue de son pouvoir, tout en jouant un rôle déterminant auprès de Geralt et Yennefer.

The Witcher : un final en apothéose pour la saison 2 – Crédit : Netflix

Ciri a en effet la possiblité de voyager entre les sphères, ayant même la capacité de changer le monde. Si la série s’éloigne des écrits sources de Sapkowski, elle n’en est pas moins attachée au destin de la demoiselle, comme l’auteur l’avait imaginé.

The Witcher : un final en apothéose pour la saison 2

La saison 2 permet de découvrir la véritable nature de Ciri. Elle est l’héritière d’une prophétie annonçant un descendant de Lara Dorren qui apparaîtrait à la toute fin du monde. Mais ce n’est pas tout. car la demoiselle découvre que son père est toujours en vie. En effet, cette dernière le pensait mort au cours d’un tragique naufrage. Il est en réalité le dirigeant de Nilfgaard, qui a causé l’invasion du nord et le chaos qui s’en est suivi.

Le final révèle également l’objectif de Voleth Meir. Cette dernière comprend que Ciri est capable d’ouvrir des passerelles vers d’autres mondes. Mais sa nature maléfique la pousse une nouvelle fois à déverser le chaos. Ce personnage est une pure création de la série, qui n’existe pas dans les romans sources. Il est notamment basé sur un personnage légendaire bien connu de tous : la Baba Yaga. Elle utilise Yennefer pour attirer Ciri dans ses griffes.

A force d’aventures, Ciri trouvera finalement auprès de Geralt et Yennefer une nouvelle famille. Il y a bien d’autres choses à découvrir, mais mieux vaut regarder la série pour le savoir !

A lire aussi – The Witcher : voici l’énorme salaire d’Henry Cavill pour la saison 2

Source : Screenrant