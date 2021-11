The Witcher : voici l’énorme salaire d’Henry Cavill pour la saison 2

The Witcher prépare la venue de sa saison 2. Une saison supplémentaire pour laquelle Henry Cavill a touché un joli petit pactole.

Henry Cavill a été grassement payé – Crédit : Netflix

The Witcher cartonne sur Netflix, véritable fer de lance du service de streaming. Après une saison 1 acclamée, le géant officialise un spin-off mais surtout des épisodes supplémentaires pour la série principale. Vous l’aurez compris : tout le monde aime l’univers du Sorceleur ! Notamment par la présence d’Henry Cavill dont l’évolution physique force le respect. Mais pour incarner Geralt de Riv, l’interprète de Superman dans le DCEU prend un gros chèque. Alors que son salaire côtoie les 400 000 dollars par épisode dans la saison 1, le comédien profite d’une augmentation pour la seconde !

Une somme à 7 chiffres par épisode !

The Witcher cartonne sur Netflix. Il faut dire que CD Projekt RED posait les bases avec sa franchise vidéoludique et que les spectateurs apprécient Henry Cavill. Le succès de la série repose énormément sur le comédien britannique. Et comme toujours à Hollywood, les sommes touchées font tourner la tête !

Un nouveau rapport révèle le salaire d’Henry Cavill en tant que Geralt de Riv dans la seconde saison de The Witcher : un million de dollars par épisode. Sachant qu’il y a en 8 de prévu, on vous laisse faire le calcul de la somme touchée pour ces épisodes en plus.

L’interprète du Sorceleur profite d’une augmentation puisque son salaire atteignait 400 000 dollars par épisode pour la première saison.

The Witcher parmi les séries populaires sur Netflix

Que Netflix noue une augmentation pour Henry Cavill montre que la série Netflix cartonne chez les spectateurs. Alors que la saison 3 se prépare, le géant du streaming dévoilait sa liste des films et séries les plus visionnées. On trouve les aventures du Sorceleur malgré une seule saison !

L’avenir de The Witcher s’annonce radieux sur Netflix. Les fans pourront s’attendre à des saisons supplémentaires en plus du spin-off Blood Origin. Sans oublier la série animée The Witcher : Le Cauchemar du Loup et un programme destiné aux jeunes en préparation.

Source : ScreenRant