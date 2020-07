The Witcher : Ciri sera une guerrière dans la saison 2

La trajectoire de Ciri sera différente dans la saison 2 – Crédit : Netflix

Après le succès de la franchise vidéoludique The Witcher, le roman de Andrzej Sapkowski fût adapté par Netflix en 2019. Une série globalement saluée pour sa première saison et une seconde déjà en préparation. Ces débuts, dont la temporalité est déconstruite, auront vu se réunir trois personnages clés : Geralt, Yennefer et Ciri. Et selon la showrunneuse, Lauren Schmidt Hissrich, cette saison 2 sera particulière pour l’un de ces protagonistes.

The Witcher saison 2 sur Netflix : date de sortie, casting, scénario, bande-annonce

Ciri embrassera son destin de guerrière

Ciri devrait connaître une trajectoire intéressante pour la seconde saison de The Witcher. Selon Lauren Schmidt Hissrich, le personnage embrassera progressivement son destin de guerrière, honorant son héritage.

En interview, la showrunneuse a d’abord expliqué que Ciri n’était pas aussi présente qu’elle l’aurait voulu dans la première saison. La seconde sera l’occasion de se concentrer sur l’écriture du personnage.

Dans cette seconde saison, nous creusons vraiment son personnage et vous allez la comprendre un peu plus. Et oui, cette évolution que vous évoquez, pendant laquelle elle commence à s’entraîner, devient le personnage que nous connaissons dans les livres et plus tard dans les jeux vidéo. Nous la verrons devenir cette personne. Mais elle ne change pas d’un iota, car ce que nous ne voulons pas faire, c’est oublier d’où elle vient.

– Lauren Schmidt Hissrich



Freya Allan ne devait pas jouer Ciri, à l’origine

Freya Allan devait d’abord camper un rôle mineur – Crédit : Netflix

Alors que les fans furent convaincus assez rapidement par celui qui apparaîtra dans le Justice League de Zack Snyder, Henry Cavill, pour incarner Geralt, la réception était moins bonne à l’annonce de Freya Allan pour camper Ciri.

Mais après cette première saison, l’interprète de Ciri a globalement emballé tout le monde. Et pourtant, Freya Allan ne devait pas jouer le personnage, à l’origine.

En août dernier, Lauren Schmidt Hissrich a expliqué que Freya Allan était d’abord castée pour un autre rôle. Néanmoins, après avoir rencontré plus de 200 filles pour incarner Ciri, sans succès, sa directrice de casting lui a dit « Je veux que vous pensiez à Freya pour ce rôle ». Lauren Schmidt Hissrich se souvient avoir appelé l’agent de l’actrice pour lui annoncer que cette dernière aurait « quelque chose d’un peu plus grand ». La showrunneuse s’est alors envolée vers Londres pour rencontrer Freya Allan.

La saison 2 de The Witcher est attendue pour début 2021.

Source : Comicbook