The Witcher saison 2 sur Netflix : date de sortie, bande-annonce, scénario, casting

The Witcher saison 2 arrivera sur Netflix en décembre 2021. En attendant, on a glané toutes les infos disponibles sur cette prochaine saison des aventures de Geralt, Yennefer et Ciri.

Henry Cavill sera de retour dans la saison 2 de The Witcher, série d’heroic fantasy dont la première saison fait un tabac sur Netflix. Comme le dirait Jaskier, préparez-vous à jeter une autre pièce au Sorceleur pour découvrir plus de monstres, de nouveaux personnages et des batailles plus imposantes.

Geralt de Riv (Henry Cavill) dans The Witcher Saison 2 – Crédit : Netflix

La première saison suit Henry Cavill dans la peau du Sorceleur, un chasseur de monstres solitaire et génétiquement modifié répondant au nom de Geralt de Riv. Dans les trois arcs évoqués dans cette saison, on découvre aussi Yennefer, une magicienne torturée et ambitieuse, ainsi que Ciri, jeune princesse aux secrets insondés. Trois histoires qui vont se rencontrer au terme de la saison, mais qui sont totalement décousues auparavant, ne respectant aucune chronologie. Heureusement, sous la pression des spectateurs, Netflix a daigné fournir une frise permettant de s’y retrouver dans les évènements de la première saison de The Witcher.

La saison 2 poursuivra la construction du monde de The Witcher, en se basant toujours sur les ouvrages de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Voici tout ce que l’on sait actuellement de cette saison à venir à commencer par sa date de sortie, son scénario ou encore son casting.

The Witcher : quand sort la saison 2 ?

En novembre 2019, et avant même que The Witcher ne soit disponible sur ses canaux, Netflix a confirmé que la série serait reconduite pour une seconde saison. Le tournage des huit épisodes qui la composent s’est récemment terminée, la pandémie entraînant son lot de retards. Finalement, Netflix a annoncé en juillet dernier la date de sortie de la saison 2 de The Witcher : ce sera le 17 décembre 2021.

The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

The Witcher saison 2 : quels acteurs ?

Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan sont tous confirmés dans leurs rôles respectifs de Geralt, Yennefer et Ciri.

Reprendrons également du service Joey Batey dans la tunique du barde Jaskier ; Myanna Buring, magicienne et mentore de Yennefer : Anna Shaffer sous les traits de Triss Merigold, autre magicienne proche de Geralt ; Eamon Farron pour Cahir, chef des armées de Nilfgaard et Mimi Ndiweni en tant que Fringilla Vigo, sorcière au service de ce même Empire du Sud.

The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

Après ces acteurs déjà connus, on s’intéresse aux nouveaux venus. La showrunneuse de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, précise sur Reddit « qu’il y a une nouvelle série de personnages à venir dans la saison 2. » Et puisqu’elle apprécie des livres d’origine qu’ils soient « plein de subversion », le casting de la saison 2 inclura des personnages queer.

Des bruits de couloir avancent que la série mettrait en scène le personnage de Nivellen, un homme frappé d’une malédiction le transformant en monstre et apparu dans la nouvelle « Un grain de vérité » dont l’histoire n’est pas sans rappeler celle de La Belle et la Bête.

Mark Hamill, le Luke Skywalker de Star Wars et futur Vesemir de The Witcher ? – Crédit : Disney

Autre ajout probable, Vesemir qui est le plus ancien et le plus expérimenté des sorceleurs. C’est lui qui a recueilli Geralt enfant et lui a fait suivre sa formation de sorceleur. Difficile de passer outre un tel background. Les fans aimeraient quant à eux que Mark Hamill joue ce rôle, et l’acteur de Star Wars n’y est pas opposé.

Idem du côté de la production puisque Lauren S. Hissrich a déclaré à IGN que « j’ai toujours été intéressée par Mark pour ce projet. Nous n’avons pas encore contacté son agent puisque nous ne sélectionnons pas encore pour ce rôle, mais j’aime ce qu’il se passe sur Internet à ce sujet. Et bien sûr, nous connaissons la fanbase de The Witcher et l’idée d’y ajouter celle de Star Wars me fait tourner la tête ».

The Witcher saison 2 : quel sera le scénario ?

La saison 2 de The Witcher reprendra là où s’est achevée la saison 1, à savoir à la rencontre de Geralt et Ciri.

La saison 1 mêle différentes périodes. Dans le passé, Geralt et Yennefer se sont rencontrés plusieurs fois et Geralt savait que Ciri était sa destinée, bien qu’il ne la rencontre qu’à la toute fin du dernier épisode.

Princesse Cirilla et Geralt de Riv dans The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

Cet épisode présente également la bataille du Mont Sodden dans laquelle Yennefer déchaîne un pouvoir magique extraordinaire contre l’armée de Nilfgaard, avant de disparaître.

La saison 2 suivra Geralt en tant que protecteur de Ciri et l’aidera à canaliser et contrôler ses mystérieux pouvoirs hérités de ses ancêtres. Quant à Yennefer, rien n’est certain, mais elle réapparaîtra d’une manière ou d’une autre. « Elle a pris un gros risque à la fin en lançant son pouvoir de feu », explique Hissrich à Business Insider. Nul doute qu’elle devra vivre avec les conséquences de son geste.

Yennefer (Anya Chalotra) – Crédit : Netflix

La productrice et scénariste de la série ajoute aussi qu’il faut s’attendre à un flashback sur la vie de Geralt, lequel permettra de « découvrir comment il est devenu et pourquoi il est celui qu’il est dans la saison 1 ». De son côté, Ciri « ne se retourne pas sur son passé et sa famille. Elle essaie d’en construire une nouvelle. » On sait aussi que la saison 2 va nous faire plus découvrir Nilffgaard ainsi que ses protagonistes qui ne sont pas encore clairement identifiés comme antagonistes.

The Witcher : êtes-vous prêts à vous envoyer 7 saisons sur Netflix ?

Outre ces grandes lignes, le scénario s’appuiera encore sur quelques nouvelles prises dans L’Épée de Providence et dans Le Dernier Voeu. Mais commencera aussi vraiment l’histoire qui lie Geralt, Yennefer et Ciri avec l’adaptation du premier tome de la saga intitulé Le Sang des Elfes. Pour le choix des textes à porter à l’écran, la showrunner explique sur Reddit qu’ils doivent distinguer ce qui est adaptable, ce qu’il faut ajouter pour la compréhension de l’histoire et ce qu’il faut éviter puisque « personne ne veut voir Triss avoir la diarrhée durant trois épisodes. »

Et si la production annonce qu’elle continuera d’utiliser des flashbacks dans la saison 2, elle devrait être dans l’ensemble plus linéaire que l’actuelle saison 1. Pour autant, Cavill a tout de même précisé que chaque épisode de la saison 2 aurait « plusieurs cliffhangers ».

The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

Avec la diffusion de la première bande-annonce de cette saison 2, Netflix a dévoilé son synopsis : « Convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. »

Et la bande-annonce de The Witcher saison 2 ?

En juin dernier, on avait eu droit à un léger teaser de 37 secondes de la saison 2 de The Witcher, à peine de quoi étancher notre soif d’informations. Fin octobre, Netflix a finalement dévoilé la première vraie bande-annonce de cette saison 2 des aventures du Sorceleur.

A lire aussi > The Witcher, saison 2 : Netflix met en ligne le making-of