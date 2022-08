The Witcher : l’acteur d’un personnage majeur recasté pour la saison 3

Sur le plateau de la saison 3 de The Witcher © Netflix

Nouveau changement de plan pour la saison 3 de The Witcher, à venir sur Netflix. Le site spécialisé Redanian Intelligence rapporte aujourd’hui que le fougueux sorcier Rience, dont le rôle était campé par l’acteur Chris Fulton dans la saison 2, sera désormais campé par Sam Woolf. La raison de ce changement de dernière minute est inconnue.

Rience sera désormais incarné par Sam Woolf dans The Witcher

Rience est un magicien impitoyable et arrogant au service de Vilgefortz de Roggeveen. Dans la série Netflix, le personnage a fait ses débuts dans le cinquième épisode de la saison 2, intitulé Volte-face. Tout comme son homologue dans la saga de romans d’Andrzej Sapkowski, le visage du mage du feu a été horriblement marqué lors de sa rencontre avec la sorcière Yennefer de Vengerberg, qui a combattu Rience pour sauver Jaskier.

L’acteur Chris Fulton a donc été remplacé par Sam Woolf, qui incarne Artie dans la série Humans. Ce n’est pas le premier changement d’acteur pour la série : Eskel, incarné par Thue Ersted Rasmussen, avait été notamment remplacé par Basil Eidenbenz.

Des nouvelles pour la saison 3 de The Witcher et sa série préquelle

Le tournage de la saison 3 de The Witcher bat actuellement son plein après un bref retard provoqué par le COVID-19 et le départ temporaire de la star Henry Cavill. L’acteur est désormais revenu sur le plateau et on ne sait pas quel impact ce retard aura sur la date de sortie de la série TV. Les rapports suggèrent que la série Netflix devrait terminer sa production en septembre, à temps pour une sortie en 2023.

Netflix a en outre l’intention de sortir la minisérie préquelle The Witcher: Blood Origin, qui est actuellement en post-production. Elle se déroulera 1 200 ans avant les événements de la série principale, dans les temps anciens du continent, lorsque la terre était gouvernée principalement par des elfes et que la magie était encore une nouvelle force.

La saison 3 de The Witcher n’a pas encore de date de sortie et aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée pour The Witcher : Blood Origin.

Source : Redanian Intelligence