The Witcher saison 3 : les méchants que Geralt devra affronter ne sont pas tous des monstres

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la saison 2 de The Witcher sur Netflix.

La saison 2 de la série The Witcher a introduit un univers bien plus sombre que celui de la première saison. Pas question de voir Henry Cavill torse nu dans sa baignoire dans cette saison qui se veut encore plus sérieuse que la première. Le Sorceleur Geralt de Riv doit enfin assumer la responsabilité du Droit de surprise qu’il a réclamé lors du banquet de la reine Calanthe dans le quatrième épisode de la première saison. Le chasseur de monstres devient ainsi le père adoptif et protecteur de la princesse Ciri de Cintra.

Ciri et Geralt dans la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

Dans la saison 2, Geralt retrouve enfin Ciri et l’amène à la forteresse Kaer Morhen des Sorceleurs pour la protéger et l’entraîner. Le Sorceleur interprété par Henry Cavill la protège maintes fois contre des monstres tous plus dangereux les uns que les autres. L’un d’entre eux ôte même la vie à Roach, le fidèle destrier de Geralt qui l’accompagne dans toutes ses aventures. En plus de ces scènes de combats épiques, la saison 2 est aussi une révélation importante en ce qui concerne les pires vilains de la série.

La saison 2 de The Witcher a révélé l’identité de l’empereur nilfgaardien Emhyr, aussi connu sous le nom de la Flamme Blanche

Geralt de Riv a beau être un chasseur de monstres, les plus dangereux qu’il devra affronter dans la prochaine saison ne sont pas tous des monstres. L’un des vilains principaux de l’univers The Witcher et probablement le pire de la série Netflix est l’empereur nilfgaardien Emhyr var Emreis, aussi appelé la Flamme Blanche.

Emhyr var Emreis, le père de Ciri, dans la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

Le final de la deuxième saison révèle qu’Emhyr n’est autre que le père de Ciri lui-même. La princesse pense qu’il est décédé en même temps que sa mère dans une tempête alors qu’elle n’était encore qu’un bébé. Emhyr sera sans aucun doute l’antagoniste principal de la saison 3. Il fera tout pour retrouver Ciri et utiliser ses pouvoirs afin de conquérir les Royaumes du Nord et asseoir sa domination. Geralt et Yennefer devront protéger Ciri et l’empêcher de tomber entre les mains de son père.

La saison 2 de The Witcher révèle la nature monstrueuse des hommes

Ainsi, la série révèle finalement que les monstres n’égalent pas la nature monstrueuse des humains. Ces derniers sont capables des pires atrocités pour arriver à leurs fins. On s’en aperçoit notamment avec l’oppression des elfes et l’assassinat du bébé elfe de Francesca. L’ennemi principal de la saison 2, Voleith Meir (la Mère Immortelle), avait comme seul objectif de rentrer chez elle après avoir été piégée par la Conjonction des Sphères il y a 1 500 ans.

La Chasse Sauvage dans la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

Enfin, l’autre menace de la saison 3 à laquelle Geralt sera confronté en plus d’Emhyr sera la Chasse Sauvage. Cette horde veut aussi retrouver Ciri à cause de son sang Ancien qui lui confère ses immenses pouvoirs. D’autres ennemis se trouveront évidemment en travers du chemin de Geralt, Yennefer et Ciri, mais la Flamme Blanche et la Chasse Sauvage seront les plus dangereux. La saison 3 n’est pas encore confirmée, mais elle pourrait très bientôt entrer en préproduction.

