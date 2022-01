Titanic : Jack ne serait qu’un personnage imaginaire créé par Rose selon certains fans

Personne n’a pu échapper au film Titanic. Et pour cause : depuis sa sortie, ce film est devenu un objet culte, qui traverse les années et les générations avec le même succès. Les raisons sont d’ailleurs nombreuses. Outre l’ambition du projet, Titanic a propulsé sur la scène internationale les comédiens Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. L’histoire d’amour entre leurs personnages, Jack et Rose, peut aujourd’hui rivaliser avec des grands classiques du genre, comme Roméo et Juliette. Bien des années après la sortie du film, les fans nourrissent pourtant une étrange théorie sur ce binôme emblématique.

Jack et Rose : une histoire fantasmée ? – Crédit : 20th Century Fox

Si on veut bien croire les arguments de certains amoureux du film, Jack n’existerait pas. Le jeune homme serait en réalité le fruit de l’imagination de Rose. Une théorie qui pourrait vraiment tenir la route !

Titanic : Et si Jack n’avait jamais existé ?

Dès le début du film, il apparaît clairement que Rose n’est absolument pas épanouie dans la vie qu’on lui impose. La demoiselle n’est pas à l’aise avec les conventions imposées par son milieu. Elle rêve d’une autre histoire et veut croire en un amour sincère. Lorsque Jack apparaît dans sa vie, Rose peut enfin voir différemment ses perspectives d’avenir. Alors il n’en faut pas davantage pour les fans pour penser que Jack serait finalement un ange gardien, totalement fantasmé par la jeune femme.

Mais cette théorie remet évidemment en question une grande partie du film. Le voyage sur le Titanic devient alors un chemin de croix personnel pour Rose. Si elle survit au naufrage, elle aura gagné définitivement sa liberté, malgré un lourd prix à payer. Une phrase prononcée par Rose âgée à la fin du film peut également adouber cette théorie. « Il existe maintenant, seulement dans ma mémoire » déclare ainsi le personnage.

Si beaucoup diront que cela est un peu tiré par les cheveux, cette théorie offre une lecture poétique et quasi philosophique au film. A chacun de se faire son avis désormais sur la question !

