Titanic : une scène devait montrer pourquoi le Californian n’est pas venu au secours du paquebot

Le film Titanic aurait pu durer encore plus longtemps. Le réalisateur James Cameron a en effet supprimé une scène qui montrait que le bateau Californian aurait pu venir en aide à l’équipage du célèbre paquebot.

Une grande question a longtemps plané autour de l’histoire du naufrage du Titanic. Pourquoi le Californian, ce bateau qui se trouvait à seulement 30 kilomètres du paquebot cette nuit du 14 avril 1912, n’est-il pas arrivé sur les lieux plus tôt ? James Cameron avait prévu d’y répondre.

Le Titanic sombrant dans l’océan – Crédit : 20th Century Fox

Le réalisateur a en effet tourné une scène qui racontait de manière assez fidèle ce qu’il s’est réellement passé entre le Titanic et le Californian peu de temps avant le drame. On y voyait l’opérateur du Californian envoyer un message radio à « L’Insubmersible » navire pour le prévenir de la présence inhabituelle de glace. Mais les opérateurs du Titanic, trop occupés à traiter des demandes des passagers, ignorent cet avertissement. Un opérateur du Titanic répond même de manière agressive au Californian en leur demandant de se taire (« shut up »).

Une scène inspirée de la vraie histoire du Titanic

Cette scène s’inspire de faits réels. Le Californian avait bien envoyé ce message au Titanic, et avait même insisté en renvoyant la même alerte un peu plus tard dans la soirée. N’ayant pas obtenu de réponse, et ayant déjà stoppé son navire pour la nuit, l’équipage du Californian avait alors éteint sa radio. Une heure après ce dernier avertissement, le Titanic a heurté l’iceberg qui le fera sombrer dans l’océan.

Plus tard, le Californian aperçoit bien les fusées lancées par le Titanic, mais ne les identifie pas comme des signaux de détresse. Toute la nuit, la radio du cargo restera éteinte, et ne recevra donc pas les messages de SOS du paquebot. Ce n’est qu’au petit matin que le Californian apprendra que le Titanic a coulé. Malgré sa proximité avec le navire, le cargo n’arrivera sur les lieux qu’à 8h, alors que le Carpathia a déjà récupéré tous les rescapés.

Une telle séquence dans le film aurait certes éclairci un des mystères du naufrage pour le grand public, mais n’aurait pas eu de grand intérêt pour l’histoire que voulait vraiment raconter Cameron. Le réalisateur a voulu centrer Titanic sur les passagers et le terrible drame qu’ils ont vécu. Cette anecdote n’aurait donc pas apporté plus d’émotions aux spectateurs, déjà touchés par le tragique destin de Rose, Jack, et des 1500 personnes disparues cette nuit-là.

Source : SCREEN RANT