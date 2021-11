Tom Holland qualifie le nouveau Spider-Man de sombre et triste

Spider-Man : No Way Home explore comment Peter Parker gère les retombées de Spider-Man: Far From Home, où son identité a été exposée au public après sa confrontation avec Mysterio. L’homme-araignée ne peut plus se cacher derrière son masque…

Spider-Man : No Way Home

« Ce qui va vraiment surprendre les gens, c’est que ce film n’est pas amusant », a déclaré Holland. « C’est sombre et c’est triste, et ça va vraiment être émouvant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne souhaiteriez jamais les voir traverser. » Bien entendu, n’oubliant pas son rôle de promoteur il ajoute que cet opus sera « le meilleur film de Spider-Man que nous ayons jamais fait. »

Un Spider-Man 3-en1

Une chose est déjà sure, c’est que ce sera le volet de Spider-Man le plus long jamais réalisé. Sa durée serait de 2h39, soit 159 minutes. Ce n’est pas étonnant maintenant que nous savons à quel point l’histoire devrait être intriquée.

À ce propos Holland a également fait allusion dans une interview aux trois générations de films Spider-Man. Elles sont réunies dans le film tout en incluant divers méchants de toute la série. Maintenant que des photos prouvant ce fait ont circulé sur la toile, l’acteur peut s’exprimer sur le sujet, malgré ses craintes d’en dire de trop.

Spider-Man : No Way Home réuni trois générations

Le film promet donc d’opposer Parker à une tonne de méchants. On y retrouvera ceux Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man. Holland a aussi confirmé qu’Electro de Jamie Foxx, présenté dans The Amazing Spider-Man 2, apparaîtra également dans le film.

D’ailleurs ces déclarations adviennent un jour après que Marvel ait publié l’affiche officielle du film. On y aperçoit le docteur Octopus d’Alfred Molina, de Spider-Man 2 (2004), et Electro de Jamie Foxx.

Image extraite de l'affiche officielle de Spider-Man : No Way Home

D’autres rumeurs parlaient aussi de la présence du Lézard et même du Venom de Tom Hardy, après qu’on l’ait vu avec une casquette du film. SonyPictures a cependant déclaré qu’il n’était « actuellement pas prévu » de lier l’univers Spider-Man de Sony au MCU.



Aux dernières nouvelles Spider-Man: No Way Home fera sa sortie internationale le 17 décembre.

Source : gamespot