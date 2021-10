Spider-Man : Tom Holland a (encore) peur de spoiler No Way Home

Ce n’est plus un secret pour personne : Tom Holland est incapable de tenir sa langue ! Déjà épinglé à plusieurs reprises, le comédien a désormais peur de trop en dire sur Spider-Man : No Way Home. Déjà cette année, Marvel lui a interdit de voir certaines productions en avant-première pour ne pas qu’il en révèle le contenu. D’autant plus que le nouveau volet de la saga promet de nombreuses surprises ! En effet, Peter Parker sera aux prises de la révélation de son identité à la face du monde entier. Il se tournera donc vers Doctor Strange pour l’aider à sortir du pétrin, grâce à un puissant sortilège.

Spider-Man : Holland ne veut pas gâcher la surprise ! – Crédit : Sony Pictures

Le film s’annonce déjà comme la sensation des prochains mois. Et Sony espère que Holland ne viendra pas tout gâcher en divulguant de trop grosses exclusivités à son sujet. Le comédien en est conscient mais a peur que ses anciens démons ne le rattrapent une nouvelle fois !

Spider-Man : Holland fait tout pour se taire (et ce n’est pas si simple) !

Face à l’insistance des médias, Holland a bien du mal à s’exprimer pour faire la promotion du film. L’acteur tourne sa langue sept fois dans sa bouche pour ne rien compromettre. Même s’il essaie de dévier la conversation sur l’avenir du personnage, il a bien du mal à se contenir. « Honnêtement, je ne sais pas ce que le futur me réserve. C’est la première fois que je n’ai pas signé de contrat pour incarner Spider-Man. C’est difficile pour moi d’en parler. Pourtant cela m’aiderait à embellir ce que j’essaie d’expliquer. Mais je ne peux pas, car cela ruinerait le film » témoigne ainsi Holland.

No Way Home est normalement le dernier film solo du comédien dans la peau de l’homme araignée. Mais sa déclaration suggère qu’il n’en pas tout à fait fini avec la franchise. Il devrait logiquement faire son apparition dans quelques prochains gros projets liés au MCU. Pour le moment, tout cela reste bien mystérieux, et c’est finalement tant mieux ! Holland est connu pour tout gâcher alors que les films ne sont pas encore sortis en salles.

Il faudra donc s’armer de patience pour connaître le destin du Spider-Man version Holland. Mais ce nouveau volet augure de grandes choses, tant pour le MCU que ses protagonistes ! Rendez-vous dans les prochaines semaines dans les salles obscures pour en avoir le cœur net !

