Spider-Man 3 : les trois Peter Parker et Daredevil confirmés par des photos leakées

Une énorme fuite pour Spider-Man 3 – Crédit : Marvel Studios

Tom Holland, prochainement dans Uncharted, renfile le costume de Spider-Man pour son troisième film. Et depuis, les rumeurs s’enchaînent à propos du retour des deux précédents interprètes du Tisseur : Tobey Maguire et Andrew Garfield. Même celle de Charlie Cox, Matt Murdock/Daredevil dans la série Netflix, suscite de vifs débats. Alors que le multivers s’installe, faisant de Kang le Conquérant la menace principale, énorme fuite du prochain trailer de Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home). On aperçoit les trois Spider-Man et Daredevil sur ces clichés !

Attention, les lignes à suivre spoilent Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home)

Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield réunis

Une photo de Tobey Maguire Andrew Garfield et Tom Holland vient de leak ! #SpiderManNowWayHome #SpiderMan pic.twitter.com/SkJQpjKVMW — MCU Instant News (@MCU_instantNews) November 9, 2021

C’est l’histoire d’une rumeur longue de plusieurs mois. Celle de la mise en place d’un multivers et le retour des précédents interprètes de Spider-Man. Dans le premier trailer de Spider-Man 3, les fans découvraient déjà la présence d’anciens ennemis emblématiques. Le Bouffon vert (Spider-Man), le Docteur Octopus (Spider-Man 2) et Electro (The Amazing Spider-Man 2). Une équipe venue d’univers parallèles formant les Sinister Six.

Dans cette photo volée de Spider-Man 3, on découvre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield en Spider-Man, chacun sa version du costume. Les hommes se tiennent face à quelque chose et ne portent pas de masque.

Et on peut le dire : sur les réseaux sociaux, les fans s’enflamment ! Il faut dire que voir Tobey Maguire renfiler le costume fait plaisir à beaucoup. Sa dernière interprétation remonte à 2007. Quant à Andrew Garfield, sa franchise a pris un coup d’arrêt brutal après le second film.

Le Daredevil de Netflix également de retour

Une nouvelle photo montrant le Daredevil de Charlie Cox vient de leak ! #SpiderManNowWayHome #Spiderman pic.twitter.com/bbsdSNhzC4 — MCU Instant News (@MCU_instantNews) November 9, 2021

Et comme si ça ne suffisait pas, les photos volées confirment aussi la présence de Charlie Cox. L’acteur reprend son rôle de Matt Murdock : avocat la journée, Daredevil la nuit dans la série Netflix. Une série annulée et réputée pour sa grande violence en comparaison avec le Marvel Cinematic Universe.

Il semble que malgré tout, Disney souhaite faire le pont entre les œuvres pour son multivers.