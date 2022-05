Top Gun 2 : impossible de reproduire cette scène !

Le réalisateur de Top Gun 2 dévoile que l’une des scènes ne peut plus être tournée car elle demandait une permission spéciale de la Marine !

Crédit : Paramount Pictures

Depuis hier, les spectateurs français découvrent Top Gun 2. Et les premiers avis rejoignent les critiques élogieuses de la presse étrangère à propos de cette suite. Il faut dire que Tom Cruise continue à bâtir sa légende en tant qu’icône du cinéma d’action mondial. On l’a aperçu à Cannes cette année ou encore à un événement pour la Reine d’Angleterre. Dans ce long-métrage, le comédien donne encore de sa personne en effectuant lui-même ses cascades. À tel point qu’une scène précise ne plus être reproduite selon le réalisateur, Joseph Kosinski. Une confidence faite au micro de ComicBook.

Une autorisation spéciale pour le tournage d’une scène

Techniquement, n’importe quelle scène peut être tournée à nouveau. Il suffit du même décor, des mêmes effets spéciaux pour le refaire et le cinéma l’a déjà prouvé. Mais pour Top Gun 2, disons que c’est plus… compliqué. Les comédiens dont Tom Cruise embarquent dans de véritables avions et pour piloter ces engins, mieux vaut avoir une autorisation ! Joseph Kosinski confie que l’une des scènes du long-métrage ne peut plus être reproduite aujourd’hui notamment pour la raison citée précédemment.

Il y a une scène au milieu du film où Maverick, Tom Cruise, est seul sur le parcours de bas niveau. Pour cette séquence, nous avons obtenu une permission spéciale de la Marine pour voler à moins de 15 mètres à environ 600 miles par heure. C’est donc une séquence qui, je pense, ne sera plus jamais faite. Joseph Kosinski

Pour découvrir cette scène, rendez-vous au cinéma !

Val Kilmer de retour malgré ses problèmes de santé

Top Gun 2 se déroule des décennies après le premier film du regretté Tony Scott. Maverick dirige une nouvelle équipe de jeunes pilotes mais va devoir mener une mission spéciale d’une grande dangerosité. Le pilote va croiser le fils de son défunt ami Nick “Goose” Bradshaw ou encore retrouver “Iceman”. L’occasion pour Val Kilmer de revenir devant les caméras malgré ses problèmes de santé. Un moment touchant pour l’équipe et les fans.

Source : WGTC