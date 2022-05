Top Gun 2 : retour triomphal ou ratage ? La presse donne son avis

Les avis presse de Top Gun 2 viennent de tomber ! On vous dresse notre sélection de critiques positives… et négatives ! Les spécialistes ont-ils été convaincus par cette suite ?

Voici l’avis des critiques ! – Crédit : Paramount Pictures

Tom Gun 2 sort prochainement au cinéma, le 25 mai 2022 plus précisément. L’occasion pour la presse de découvrir en avant-première cette suite plusieurs années après le film culte de Tony Scott. Et on peut le dire, le score est beau sur Rotten Tomatoes avec 96% ! Sur 76 critiques, 73 sont positives contre 3 négatives. Si vous voulez savoir ce que pensent les journalistes spécialisés de Top Gun 2, vous êtes au bon endroit !

À lire > Tom Cruise vire « 21 pilotes » de Top Gun 2

Des critiques extrêmement élogieuses de Top Gun 2

Commençons par les bons points ! Stephanie Zacharek du TIME Magazine félicite cette suite : « Un film bien meilleur que son prédécesseur ». Une belle entrée en matière avec ce compliment hissant Top Gun 2 au-dessus du premier volet. Chez CNN, Brian Lowry est enthousiaste : « D’une façon ou d’une autre, Top Gun 2 parvient à recycler la formule, avec une classe de nouveaux pilotes extrêmement bien choisis, et donne l’impression de modernité en se rapprochant des vertus démodées de ces films des années 80 ». Pour Richard Trenholm de CNET, même constat : « Top Gun 2 reprend l’action aérienne palpitante du premier, le film de personnages charmants et le fétiche militaire dans un spectacle de grande évasion cinématographique ».

Chez Entertainment Weekly, Leah Greenblatt analyse : « Teller et Powell sont très séduisants, des acteurs à l’apogée de leur jeunesse et de leur beauté, mais le film appartient toujours, dans toutes ses scènes, à Cruise ». K/ Austin Collins de Rolling Stone estime que Tom Cruise a façonné sa légende : « C’est une nouvelle version du film original mené (…) par une star qui ne cessera jamais d’en être une ».

Des déçus parmi les journalistes

Des déçus dans le lot – Crédit : Paramount Pictures

Forcément, impossible de faire 100% de convaincus. Rotten Tomatoes dresse 3 critiques négatives répertoriées. Carla Hay de Culture Mix partage son avis : « Top Gun 2 est une relecture dépassée et sans inspiration du premier mais avec une histoire invraisemblable et aucune femme à des postes de commandement.. Tout comme son personnage principal, le long-métrage est bloqué dans sa nostalgie ». Même constat pour Catalina Combs de Black Girl Nerds : « Est-ce que Top Gun 2 marquera une génération ? Non. L’original gardera ce titre. Est-ce un film amusant ? Oui. A-t-il de la substance ? Non ».

Scott Mendelson de Forbes termine : « Top Gun 2 est un régal et un blockbuster estival bien fait, même s’il devient une ode nostalgique comme Star Wars : L’Ascension de Skywalker ».

Rappelons que chaque avis est subjectif. Chacun possède sa propre sensibilité. Alors pour vous faire un avis sur Top Gun 2, rendez-vous au cinéma le 25 mai 2022 !

Source : Rotten Tomatoes