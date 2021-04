Toyota dévoile la GR 86 de deuxième génération avec un moteur plus puissant

Toyota a dévoilé sa nouvelle voiture de sport GR 86 près de cinq mois après que Subaru ait fait de même avec son coupé BRZ. Plus de 200 000 exemplaires de la version originale ont été vendus, et sa remplaçante va venir apporter des améliorations générales significatives.

Dans le jargon de Toyota, GR signifie Gazoo Racing. Il s’agit de la branche course de l’entreprise japonaise, qui comprend déjà deux autres véhicules.

Toyota GR 86 2022 – Crédit : Toyota

Le GR 86 fait ses débuts mondiaux en tant que troisième véhicule de la gamme GR de Toyota, après le coupé sport GR Supra et la voiture à hayon GR Yaris. Les améliorations sont nombreuses par rapport à la 86 précédente. Visuellement, il y a beaucoup de similitudes entre ce modèle et la nouvelle Subaru BRZ, même si l’avant se distingue par sa grille de calandre.

On peut notamment citer le moteur à quatre cylindres de 2,4 litres qui produirait 232 chevaux et 250 Nm de couple. C’est un petit peu plus que le moteur de 2,0 litres de la 86 originale. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports est proposée de série, avec une boîte automatique à six rapports en option.

Toyota GR 86 : la nouvelle sportive du constructeur japonais

Un jeu de roues de 18 pouces est de série. De plus, avec la transmission manuelle, les conducteurs peuvent espérer atteindre les 100 km/h en 6,3 secondes, soit plus d’une seconde plus rapide que la génération précédente. Néanmoins, l’entreprise n’a communiqué aucun chiffre concernant la version automatique.

Bien qu’il soit un peu plus rapide que son prédécesseur, le nouveau GR 86 conserve des proportions presque identiques afin de maintenir un centre de gravité bas. Le poids reste lui à peu de choses près le même, puisque la voiture n’est que 10 kg plus lourde. Le poids à vide serait de 1 270 kg.

Dans l’habitacle, le système d’infodivertissement à écran tactile de sept pouces apporte une touche de modernité. Un cadre analogique a été conservé, et on peut trouver divers interrupteurs au centre placés horizontalement.

Au Japon, nous savons déjà que la Toyota GR 86 2022 arrivera chez les concessionnaires cet automne. Il faudra probablement attendre quelques mois supplémentaires avant qu’elle n’arrive à l’international. Avec sa nouvelle GR 86, l’entreprise souhaite conserver sa vision d’un « véhicule léger à moteur avant et à propulsion arrière, doté d’un comportement et d’une réactivité intuitifs. ». Comme d’autres constructeurs, Toyota devrait bientôt se concentrer sur les voitures électriques, puisque des batteries solides arrivent d’ici 2025.

Source : autoexpress