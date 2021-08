Toyota : le constructeur rappelle plus de 30000 Yaris à cause de pompes à carburant défectueuses

La pompe à carburant basse pression de la Toyota Yaris 2019/2020 comprend une turbine. C’est au niveau de celle-ci qu’une défaillance a été observée. La turbine est malheureusement prompte à se fissurer et à craquer. Ce qui, sur la route, pourrait entraîner l’arrêt total de la pompe, et donc un arrêt du véhicule. Un arrêt brutal de celui-ci pourrait causer de nombreux accidents, le danger est donc bien réel.

Crédit : Toyota

Un dossier a été déposé à la National Highway Traffic Safety Administration, les rappels seront effectués à la toute fin du mois de septembre. En réalité, il suffit simplement au techniciens Toyota de remplacer la turbine défectueuse. Ce qui sera fait gratuitement chez un concessionnaire de la marque. Une lettre sera envoyée par la poste à tout les possesseurs du modèle Yaris 2019/2020. Toyota a assuré être prête à répondre aux différentes questions via son service clientèle.

Au delà de l’automobile

Toyota n’est plus simplement une entreprise de construction d’automobiles. L’entreprise prend au sérieux les défis du siècle et promet, à la manière de nombreuses autres marques, l’arrivée massives de véhicules électriques. Mais ce n’est pas tout, la marque a même annoncé avoir des ambitions hors du commun, comme la construction d’une ville-concept au pied du Mont-Fuji. Hélas, l’entreprise doit aussi faire face à des problèmes beaucoup plus terre à terre… et beaucoup plus coûteux.

Source : CNET