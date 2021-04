Toyota va présenter 70 véhicules électriques et hybrides d’ici 2025, dont un nouveau SUV

Selon nos confrères de CNET, Toyota a confirmé qu’il produira 70 véhicules électrifiés d’ici 2025, dont 15 entièrement électriques. Sept de ces véhicules entièrement électriques seront basés sur la nouvelle plateforme BZ (Beyond Zero) de la société.

Beyond Zero sera la sous-marque de Toyota pour ses véhicules électriques, tout comme GR (Gazoo Racing) est le préfixe appliqué à ses voitures de sport.

Le Toyota bZ4X Concept SUV – Crédit : Toyota

Les constructeurs automobiles du monde entier se tournent vers les véhicules entièrement électriques dans un contexte de durcissement des règles en matière d’émissions et de la concurrence croissante pour le développement de véhicules à émissions nulles.

Le marché va bientôt voir débarquer de nouveaux constructeurs automobiles comme Xiaomi ou encore Huawei. Même le géant californien Apple travaille actuellement à l’élaboration d’une une Apple Car. Toyota avait d’ailleurs averti Apple qu’il faudrait assurer au moins 40 ans d’assistance pour sa voiture.

Le Toyota BZ4X sera le premier véhicule entièrement électrique du constructeur japonais

Le nouveau modèle entièrement électrique de la série Toyota BZ, qui a été dévoilé lundi au Salon de l’auto de Shanghai 2021, est destiné à la Chine, aux États-Unis et à l’Europe, a déclaré le constructeur automobile.

La version de production éventuelle du SUV BZ4X sera le premier véhicule entièrement électrique de la société proposé à la vente. En outre, Toyota a confirmé son intention de construire ce modèle au Japon et en Chine pour une commercialisation mondiale en 2022. L’objectif à long terme de l’entreprise est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. En France, la règlementation va changer dès 2040. En effet, à cette date, le pays interdira la vente de tout véhicule à carburant fossile.

Toyota est resté discret sur les spécifications, mais a confirmé que le concept repose sur la plateforme e-TNGA et a été développé conjointement avec Subaru. En ce qui concerne cette dernière, la société a déclaré que le crossover combinera la qualité, la durabilité et la fiabilité à long terme légendaires de Toyota avec les capacités de transmission intégrale de Subaru pour « obtenir une expérience de conduite à la fois confortable et engageante. ». Cette nouvelle voiture permettra peut-être à Toyota de concurrencer Tesla, qui a vendu près de 500 000 véhicules électriques en 2020.

Source : CNET