Truth Seekers : première bande-annonce pour la série d’Amazon avec Simon Pegg et Nick Frost

À l’occasion du [email protected] , Amazon a dévoilé la première bande-annonce de Truth Seekers, une série mélangeant horreur et comédie. Les célèbres Simon Pegg et Nick Frost font leur retour en tant que chasseurs de fantômes.

Crédit : Amazon Studios

Le [email protected] est la version digitale du traditionnel Comic-Con de San Diego. Le festival de pop culture se déroule du 22 au 26 juillet 2020. Au total, 350 panels seront diffusés en ligne. Ceux d’Amazon sont d’ailleurs accessibles depuis la page Amazon Virtual-Con. Le géant américain a dévoilé la première bande-annonce de Truth Seekers hier soir. La série sera bien évidemment disponible sur sa plateforme de VOD, Amazon Prime Video.

Séries TV : les meilleures séries sur Amazon Prime Video

Le duo britannique est de retour…

Truth Seekers est une nouvelle série mêlant comédie et horreur pour un résultat totalement déjanté. Cette série fait surtout beaucoup parler d’elle car elle marque le retour du duo iconique d’acteurs britanniques. Simon Pegg et Nick Frost ont co-écrit cette série et ils y jouent bien évidemment aussi.

Si Nick Frost et Simon Pegg ne vous disent rien, sachez que le duo ne s’est pas retrouvé ensemble devant les caméras depuis la trilogie Cornetto, aussi appelée Blood and Ice Cream. Celle-ci est composée de trois comédies horrifiques : Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) et Le Dernier Pub avant la fin du monde (2013). D’ailleurs, Shaun of the Dead fait partie de notre sélection des films d’horreur à voir absolument sur Netflix.

… dans la peau de chasseurs de fantômes

La série Truth Seekers est composée de huit épisodes. Voici son synopsis : « un duo de chasseurs de fantômes fait équipe pour découvrir et filmer des observations paranormales à travers le Royaume-Uni. Ils enquêtent dans des églises hantées, des bunkers souterrains et des hôpitaux abandonnés à l’aide d’un éventail de gadgets de détection de fantômes faits maison et partagent leurs aventures sur une chaîne en ligne. Leurs expériences surnaturelles deviennent de plus en plus fréquentes, terrifiantes et même mortelles à mesure que le duo commence à découvrir une conspiration qui pourrait menacer toute la race humaine ».

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, la série mélange avec brio les séquences hilarantes et les passages effrayants. Et puis, qui de mieux pour jouer le rôle de chasseurs de fantômes que des experts apocalyptiques vous ayant prodigué des conseils pour survivre à la pandémie actuelle ? La date de diffusion de Truth Seekers est encore inconnue, mais on retrouvera au casting Emma D’Arcy, Samson Kayo, Malcolm McDowell, Susan Wokoma, et Julian Barratt.

Source : Flickering Myth