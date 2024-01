Apple TV+ : voici l’inquiétante première bande-annonce de Constellation, la série SF qui promet

Constellation © Apple TV+

TL;DR Constellation suit Jo, une astronaute qui revient sur Terre, mais qui cache un secret qui pourrait changer le monde.

La série mêle science-fiction et thriller psychologique, avec un scénario original de Peter Harness, et un casting de qualité.

La série sera disponible sur Apple TV+ à compter du 21 février 2024.

Le service de SVOD Apple TV+ vient de dévoiler la première bande-annonce de Constellation, sa nouvelle série originale de science-fiction, qui sortira le 21 février prochain. Portée par Noomi Rapace (Prometheus, Lamb) et Jonathan Banks (Breaking Bad), la série promet de nous plonger dans un thriller spatial haletant et mystérieux.

Un retour sur Terre énigmatique

Constellation, composée de huit épisodes, explore le retour sur Terre de Jo, une astronaute incarnée par l’actrice talentueuse Noomi Rapace (Millénium). Après avoir survécu à un désastre spatial, Jo réalise que sa vie a subi des changements énigmatiques et inattendus.

Le scénario, imaginé par le créateur et écrivain Peter Harness, bien connu pour son travail sur Doctor Who et La Guerre des mondes, promet une expérience unique qui mêle la science-fiction à un thriller psychologique palpitant.

Constellation © Apple TV+

Outre Noomi Rapace, Constellation présente un casting assez exceptionnel comprenant des noms tels que Jonathan Banks (Better Call Saul), James D’Arcy (Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris), William Catlett (A Thousand and One), et Barbara Sukowa (Voyager). Cette distribution de talents promet.

Une diffusion hebdomadaire, dès le 21 février

À l’instar des précédentes séries d’Apple TV+, Constellation adoptera une approche de diffusion hebdomadaire. Les trois premiers épisodes seront disponibles le mercredi 21 février,, les autres arriveront chaque mercredi suivant, jusqu’au 27 mars.

Précisons que Constellation, contrairement à Silo, n’est pas basée sur un livre ou une bande dessinée. Il s’agit d’une création originale de Peter Harness. Une œuvre de fiction inédite, qui semble osciller entre la science-fiction et le thriller psychologique.

Rappelons qu’Apple TV+ a augmenté ses tarifs en fin d’année dernière. Voici les prix d’Apple TV+ selon les différentes options possibles :