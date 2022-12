Twitter : Elon Musk censure les comptes de nombreux éminents journalistes

Elon Musk continue de censurer Twitter © DADO RUVIC

La dégringolade de Twitter continue. Après avoir supprimé le compte Twitter de Mastodon, le concurrent direct de la plateforme, Elon Musk vient de suspendre les comptes de plusieurs journalistes et reporters qui couvraient les sujets le concernant, dont Ryan Mac du New York Times, Donie O’Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Micha Lee de The Intercept, Matt Binder de Mashable ou encore, Aaron Rupar et Tony Webster.

Tous avaient tweeté sur ses tentatives de réprimer le partage de la localisation de son jet privé, comme nous vous l’avions expliqué. « Vous doxez, vous êtes suspendu. Fin de l’histoire, c’est tout » a-t-il dit aux journalistes sur Twitter Spaces.

La liberté d’expression sévèrement menacée sur Twitter

Comme par hasard, Ella Irwin, responsable du bon déroulement du « Trust and Safety » sur Twitter, a souligné une mise à jour de la politique que la société a introduite hier, qui interdit désormais le partage d’informations de localisation en direct.

« Sans viser aucun compte spécifique, je peux confirmer que nous suspendrons tous les comptes qui enfreignent nos politiques de confidentialité et mettent les autres utilisateurs en danger », a déclaré Irwin dans un e-mail envoyé à la presse spécialisée. « Nous ne faisons pas d’exceptions à cette politique pour les journalistes ou tout autre compte » a-t-elle ajouté, ce qu’Elon Musk a corroboré, en mettant journalistes entre guillemets. Les déplacements en jet privé d’Elon Musk sont donc dorénavant protégés, même si le créateur d’ElonJet a d’ores et déjà créé un compte sur Mastodon. Rappelons qu’Elon Musk avait censuré le compte ElonJet sur Twitter, il y a quelques jours.

« Ils ont affiché mon emplacement exact en temps réel en violation directe et évidente des conditions d’utilisation de Twitter, c’est la même chose qu’avoir mes coordonnées pour un assassinat » a déclaré Elon Musk. Pour rappel, le compte ElonJet partage automatiquement des informations — accessibles au grand public — sur la trajectoire de vol du jet privé d’Elon Musk, mais il ne répertorie pas le manifeste des passagers.

CelebJet et RUOligarJets ont aussi été suspendus. Elon Musk, Kylie Jenner, Kim Kardashian et Taylor Swift ont tous été critiqués cette année pour avoir utilisé des jets privés alors que des moyens de transport alternatifs pourraient être utilisés, avec moins d’effets délétères sur l’environnement.