Un astéroïde passera demain (très) près de nous, nos satellites en danger

© Unsplash/Chris Henry

Il est déjà trop tard, un astéroïde gros comme un bus repéré par un astronome le 21 janvier 2023 va s’approcher très près de notre Terre dès demain. Surnommé 2023 BU et découvert par Gennadiy Borisov à l’observatoire MARGO en Crimée, c’est le 26 janvier que ce caillou spatial sera à une altitude de seulement un peu plus de 3500 kilomètres au-dessus de la surface de la planète !

Est-ce que l’astéroïde va frôler la Terre et nos satellites ?

© virtualtelescope

C’est le 4ème plus gros astéroïde à approcher la Terre et rien ne peut l’arrêter d’ici sa venue demain. C’est donc dans la nuit de jeudi à vendredi que le caillou spatial va entrer en contact avec l’atmosphère terrestre.

À cause de sa taille relativement petite, l’astéroïde sera difficile à repérer sans un puissant télescope en plus d’un opérateur qualifié.

Mais rassurez-vous, un projet de télescope virtuel disponible à cette adresse va diffuser l’événement en direct. Idéal pour assister au passage de ce caillou spatial au plus proche de notre Terre. Gianluca Masi, astrophysicien et astronome italien, déclare : « L’astéroïde 2023 BU nous rencontrera de très près, mais en toute sécurité, à moins de 10 000 km du centre de la Terre soit environ 25% de la distance des satellites géostationnaires ».

Si nos satellites semblent d’apparence en danger via leur proximité avec l’astéroïde, tout devrait bien se passer.

Quelles conséquences si l’astéroïde frappe Paris ?

© capture d’écran Tom’s Guide

Et si l’astéroïde venait à frapper notre Terre ? Et plus précisément la capitale de la France, Paris ? Il y a 0,15% de « chance » que le caillou spatial frappe notre Terre avec une vitesse de 11,41 km/s pour une énergie de 2.3e-3 Mt.

Rassurez-vous, nous ne sommes pas dans Armageddon avec Bruce Willis alors notre planète n’exploserait pas ! L’astéroïde ne rayerait pas un arrondissement entier de la carte mais pourrait suffire à brûler tout le monde au troisième degré dans un rayon de 750 mètres.

Des conséquences bien réelles et désastreuses pour les vies humaines qui seraient fortement impactées. Mais encore une fois, tout devrait bien se passer entre jeudi et vendredi.