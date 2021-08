Un cimetière pour voitures de luxe abandonnées en Chine visité par des youtubeurs

Comme nous le montrent les youtubeurs de la chaîne Geely UnCut, ce cimetière hors du commun abrite de nombreuses voitures exotiques, qui ont été abandonnées après avoir été saisies par les autorités.

Porsche Panamera Turbo – Crédit : Geely UnCut

Dans le cimetière de Hangzhou, en Chine, vous pouvez par exemple trouver une Chevrolet Corvette de la génération précédente, une Porsche Panamera Turbo, une Audi R8, une Aston Martin Vantage S Roadster ou encore une Bentley Continental Flying Spur. Ce parking contient moins que voitures que les cimetières géants de Volkswagen après le dieselgate, mais on retrouve tout de même quelques voitures emblématiques.

Les voitures ont toutes été saisies par les autorités

Tous les véhicules présents dans le cimetière ont été saisis par les autorités, et plutôt que d’être vendus aux enchères, ils ont tout simplement été laissés à l’abandon sur ce parking. La Chevrolet Corvette C7 n’est pas neuve puisque son pare-brise est fissuré. Elle est garée juste en face d’une Porsche Panamera Turbo confisquée par la police en avril 2020.

Les youtubeurs trouvent aussi une Audi R8 4,2 litres de 2010 qui semble être garée depuis bien plus longtemps, à en juger par son état et les plantes qui poussent à travers la carrosserie. On peut également voir une Bentley Continental Flying Spur sur laquelle il manque les enjoliveurs. L’intérieur semble, lui, en excellent état.

Il est dommage que le gouvernement local ne les revende pas aux enchères, au lieu de les laisser pourrir avec le temps. On peut également se demander pourquoi celles-ci n’ont jamais été réclamées par leurs propriétaires après avoir été saisies, mais on imagine qu’ils ne voudraient pas les reprendre dans un tel état.

Toute la vidéo prouve que certains gouvernements n’ont aucune tolérance pour les voitures de luxe de grande valeur. On sait par exemple que les Philippines n’hésitent pas à détruire toute voiture importée illégalement, même si celles-ci coûtent plusieurs millions d’euros.

Source : Geely UnCut