BYD lance une voiture électrique de luxe à 145 000 $, elle est à couper le souffle

Denza, filiale de BYD, lance la D9 au 4e trimestre 2024. Il s’agit d’une voiture électrique de luxe vendue au prix de 145 000 $ australiens pour sa version la plus coûteuse. Elle se dote de belles technologies comme la charge rapide.

© Denza

Plusieurs années sa présentation, Denza (filiale de BYD) lance la D9, une voiture électrique de luxe

Ce modèle au design soigné est vendu jusqu’à 145 000 $ australiens dans sa déclinaison avec transmission intégrale

Sa date de sortie est prévue pour le 4e trimestre 2024

BYD poursuit son ascension sur le marché très concurrentiel des voitures électriques. Alors que ses modèles à prix cassé font frémir d’impatience les futurs acheteurs, la firme chinoise a lancé Denza. Sa filiale présente un nouveau véhicule de luxe, la D9, au prix d’environ 145 000 $ australiens.

La Denza D9, une voiture électrique luxueuse à sept places

© Denza © Denza

La Denza D9 est exposée à Hong Kong et surprise, son volant se trouve à droite. Encore plus surprenant, cette voiture électrique de luxe est dotée de sept sièges pour transporter un maximum de personnes. Que BYD s’intéresse aux clients fortunés ne surprend pas, surtout lorsque l’on sait que l’entreprise a ouvert une concession à deux pas des célèbres Champs-Élysées.

Le compte officiel X de BYD Asia Pacific a officialisé l’existence de ce modèle haut de gamme dans un message :

Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture d’une toute nouvelle salle d’exposition Denza dans la baie de Kowloon ! Rejoignez-nous pour découvrir la Denza D9, à Hong Kong, en Chine, l’incarnation de la technologie de pointe dans un design élégant. Participez à cet évènement majeur et entrez dans l’avenir de l’automobile avec Denza. BYD Asia Pacific

© Denza

La Denza D9 se dote de deux versions. La première est vendue à partir de 128 470 $ australiens et la seconde avec transmission intégrale est au prix de 144 815 $ australien. En termes d’autonomie, on parle de 620 km d’autonomie sur le cycle CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) mais selon le cycle WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedures) utilisé en Australie, elle est plus proche des 450 km. La batterie du véhicule peut récupérer 150 km d’autonomie en à peine 10 minutes. L’intérieur est disponible en beige ou en blanc tandis que des accessoires comme une boîte réfrigérante sont inclus.

La Denza D9 est prévue pour le 4e trimestre 2024 avec la possibilité de la précommander via un acompte de 2000 $. Rien n’indique si elle arrivera en France ou même en Europe même si BYD fait les yeux doux au Vieux Continent.